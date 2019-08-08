日職／太魯閣族張奕首先發 如勝投可留名青史

台灣旅日小將張奕，將在今天下午(8日)於北海道旭川的史塔芬地方球場先發對上火腿，張奕是花蓮縣萬榮鄉出身的原住民球員，父親為太魯閣族，母親為阿美族，目前在巨人效力的陽岱鋼則是他的表哥，也算是台東陽家班廣義的一員。

張奕在16年被歐力士以育成第一指名選入，當時是以外野手的身份加入職棒，但在第二個球季中改練投手，19年球季開始前被正式登錄為投手，5月2日升為支配下正式球員，是日本改元令和後第一人，背號也從122號改成98號。成為正式球員兩週後，張奕就獲得上一軍出賽的機會，他在16日對羅德初登板，投2/3局被打1支安打無失分，3天後再度上場中繼對西武，投1局被打含1轟在內的4支安打，丟掉2分，隨後就被降至二軍，總計在一軍出賽2場，防禦率是10.80。

歐力士育成選手張奕今天下午將首次在一軍先發，對手是日本火腿。 聯合報系資料照片 分享 facebook

被降到二軍後，張奕在7月開始從中繼轉先發，在7月總共先發3場，6日對中日投6又2/3局被打1安無失分，20日對廣島投5又2/3局被打2安無失分，27日再對廣島投5局被打6安丟3分，先發時的防禦率只有1.56，先發測試算是成功。

歐力士今年的先發投手戰力原本十分充足，有山本由伸、山岡泰輔、田嶋大樹、榊原翼、Ｋ-鈴木(鈴木康平)、亞伯斯(Andrew Albers)及狄克森(Brandon Dickson)等人，在洋聯先發完整度上可以排到前三，但兩名洋投都受傷勢困擾，亞伯斯5月中就掛傷號，狄克森到6月才上一軍，亦改為中繼以補強牛棚深度，榊原則是在6月底受傷下二軍，先發陣在7月少掉一半的戰力，於是緊急拉上竹安大知及荒西祐大兩人進入先發輪值，但Ｋ-鈴木、竹安及荒西3人近期的表現不佳，因此歐力士才積極從二軍找尋能夠補強先發投手戰力的球員，經過一整個月的測試，張奕的穩定表現讓他獲得生涯首度在一軍先發的機會。

張奕要面對的對手是火腿，由於王柏融仍在二軍調整，因此火腿目前一軍陣容裡完全沒有洋砲，進入8月後打線的得分能力也很差，總計6場只得12分，先發打線中每位打者的打擊近況都不理想，反觀歐力士在8月的6場比賽共得到34分，隊友的打擊近況也很火燙，尤其是剛獲得7月份打擊MVP的吉田正尚，另外，對手火腿先發是村田透，村田本季只出賽4場，先發後援各半，先發的2場都只投3局左右，內容也不佳，今天會不會是假先發就不知道了，這些對於張奕來說都是利多(當然球迷無緣看到台灣內戰有些遺憾)，不過比賽在旭川的地方球場進行，且天氣會有偶陣雨的情形發生，對於首度先發的張奕，除了要想辦法壓制對手打擊外，如何適應球場氣候及調配體力，更是他今天能投多長局數的關鍵。

文章一開始就提到，張奕在5月初就已成為令和元年首位升為支配下的球員，如果他在今天的比賽中先發取得勝投的話，還會創下另一項紀錄，那就是日職史上首位育成野手出身，卻獲得勝投的球員，不過張奕也不用著急，因為目前育成野手轉投手且上一軍的只有他一人，只要表現穩定，在一軍待得夠長，遲早會由他寫下這項紀錄。