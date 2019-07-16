日職／王柏融雖暫離球場 周邊效益卻正在發酵

最近又傳出了讓台灣球迷心痛的消息，效力火腿的王柏融在9日一次撲接飛球的守備中傷到右肩，被診斷為關節挫傷，需要約4週的時間才能重回賽場，王柏融在6月打出3成21打擊率、2轟及12分打點的成績，但進入7月後的近況不佳，出賽8場，打擊率只有2成07，也僅有1分打點，或許也可趁這次休養好好調整。

根據日職球員工會的資料，王柏融今年的年薪為9千萬日幣，約合台幣2500萬，在火腿全隊排第8，依他目前打擊率2成81，3轟及32分打點的成績，加上這次已是二度受傷，合計缺陣將達5週以上，可能有些人會覺得這成績不符身價，但就整體效應來評估，即使短時間內無法出現在球場上，王柏融的場外宣傳及周邊商品效益仍持續發酵中。

從簽約加盟的記者會，到加入球隊後的專屬翻譯，以及與隊友之間的良好互動，都顯示台日間的特殊友好關係，當然這跟火腿之前已經有陽岱鋼這名台灣選手待過有一定的關係，但也看得出來火腿並不是將王柏融當做一般的洋將來看待。北海道雖然是台灣人很喜歡去的日本旅遊地，但因為王柏融加入火腿後才首次造訪的台灣人不少，包括筆者也是，在札幌當地就可以明顯地感受到王柏融非一般洋將，不管是在車站拿到的火腿宣傳品或是合作夥伴的旅遊資訊，都可以在上面看到王柏融的笑容。

在札幌巨蛋內常可見到王柏融的照片及名字，這是其他洋將少有的待遇。 福耳攝影 分享 facebook

搭乘外部塗裝有王柏融身影的電車，來到距離球場最近的福住站，站內由札幌市交通局設立的大型海報上有21位火腿球員，只有王柏融一個不是日本選手，而且在海報中的位置及比例大小都是明星級球員的待遇，來到球場內，更是能夠常看到王柏融出現，觀眾席上也有不少球迷穿著99號球衣，賣店裡面，王柏融的商品更是大缺貨，顯示不管是台灣或日本球迷都瘋狂搶購，另外，應該也是由於王柏融的關係，Lamigo的宣傳DM也在球場一隅悄悄地出現。

除了看得到的實體設施外，從4月中新加盟球員的Welcome Festival開始，到6月底自己單獨一人擔綱的Pickup player's seat第三彈，延續至與清宮幸太郎一起登場的9月初第四彈，王柏融在旅日第一年就已參與了好幾檔附贈球衣或特製T-shirt的特別票券活動，也晉級到火腿第5屆最想成為男朋友票選的前9強，就連日本本土球員也沒有幾個有這麼多的主題日亮相機會，更不用說其他洋將了，何況另外幾名洋將的表現根本不符期待。

日本有豐富的棒球文化，很多產業都開發帶有棒球元素的商品或活動，就連偶像團體都可以跟棒球有關，如創團才4年的「絕對直球女子！PlayBalls」，由9名正式成員及2名育成球員組成，整個團體大玩棒球梗，有幾位成員還是現役或前棒壘球員。連偶像方面都以棒球為主題，更不用談是台灣好幾倍的書籍、雜誌、球員卡等出版品、體育節目數量及電玩遊戲了，顯示棒球已完全融入日本人的生活當中，有不少日職球員藉由這些媒介而成為了全國性的明星。

以棒球為主題的日本偶像團體「絕對直球女子！PlayBalls」。 粉絲專頁授權，請勿轉載。 分享 facebook

近期王柏融就藉由有多達數十萬用戶的棒球手遊以及全國性發售的球員卡走出北海道，進一步讓全日本的球迷更知道他的存在。由於該手遊只能以日本的帳號購買，因此王柏融出現在遊戲中之後，詢問如何才能下載的台灣球迷增加不少；日職兩家主要球員卡發行公司在6月上市的兩款火腿隊球員卡，也都不約而同地將王柏融擺上卡盒封面，其中王柏融在BBM(棒球雜誌社)卡盒上的照片與中田翔兩人同佔最大比例，甚至比監督栗山英樹還大，還明顯以「台灣的大王．王柏融」為宣傳標語，而預定在9月中旬才要發售的另款高單價球員卡(一盒未稅12000日幣)，也以王柏融首張簽名球皮卡為賣點，可見得除了火腿外，其他單位也十分認同王柏融的場內外效益潛力。