親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊驚傳轉賣
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記【國內田徑】全運會田徑各縣市代表人數爭議 發起連署望增修上限【海外馬拉松】熱力四射太平洋小島-美國塞班島
健行筆記蘭嶼/環島之旅手作衛生棉—南二段女性登山小教室
NBA2019夏季聯賽- 尼克 vs. 鵜鶘 (7月6日)2019夏季聯賽- 魔術 vs. 馬刺 (7月6日)

日職／雙安跑回致勝分 王柏融揮別小低潮

2019-07-07 00:11聯合報 記者婁靖平／綜合報導

王柏融（左）揮別小低潮。 擷圖自畫面
王柏融（左）揮別小低潮。 擷圖自畫面
分享

效力日職火腿隊的台灣球員王柏融，擺脫連十二打數沒有安打的小低潮，昨天對樂天隊之戰單場敲兩安，並在九局上跑回致勝分，率隊一比○獲勝。

王柏融在二日對戰西武隊敲兩安後，連三場比賽、十一個打數都沒有表現；他在前六十五場出賽，有六次連兩戰沒有安打。

昨天火腿與樂天進行三連戰第二場比賽，王柏融擔任先發左外野手、打第五棒，首局靠四壞球保送上壘，三局上遭三振出局，三天內吞六Ｋ。

連十二打數沒有安打後，王柏融在六局上終於有突破，擊出左外野飛球落地安打，並在九局上續有佳作，從樂天守護神松井裕樹手中擊出中外野安打。

此戰八局打完，雙方都沒有得分，王柏融九局敲安帶動搶分氣勢，之後靠隊友杉谷拳士保送、清水優心安打跑回致勝一分。

王柏融本季出賽六十六場，有十八戰單場敲出兩安（含）以上，六月二日對歐力士隊敲五安、表現最優，四月十七日也有單場四安的佳作（對歐力士隊）。

王柏融昨役三打數兩安，三振、保送各一次，打擊率從賽前二成八○略升至二成八五。

到目前為止，王柏融在日職和十一支球隊有過交手紀錄，對歐力士打擊率四成四七最高，對戰巨人、西武隊分別是四成一七、三成一三，對樂天打擊率提升到二成九二。

王柏融日本火腿樂天歐力士讀賣巨人
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

日職／陽岱鋼先發無安打 巨人拿下7連勝

2019-07-06 20:09

日職／王柏融突破小低潮 跑回火腿致勝1分

2019-07-06 18:25

日職／王柏融甩3場低潮敲雙安 跑回火腿致勝分

2019-07-06 18:21

日職／王柏融連3戰熄火 靠觸身球終結連11打席出局

2019-07-05 20:56

日職／王柏融陷低潮連11打數未敲安 火腿仍獲勝

2019-07-05 20:41

日職／陽岱鋼先發4支1 巨人收下6連勝

2019-07-05 20:02

旅外台將／王柏融續熄火 陳偉殷後援挨轟

2019-07-05 00:20

日職／王柏融吞3K連兩戰熄火 陳冠宇後援1局送2K

2019-07-04 20:45

日職／西武連兩場壓制王柏融 吞3張老K火腿落敗

2019-07-04 20:26

日職／陽岱鋼先發無安 巨人隊拿5連勝

2019-07-04 20:11

助拳人評比／布拉許最猛洋砲 王柏融長打待加強

2019-07-04 07:00

日職／陽岱鋼陷冰原 可曾羨王柏融有溫暖的光

2019-06-25 07:00

日職／首度交流戰成功 王柏融有望幫火腿拚優勝

2019-06-17 07:00

日職／別在六月失速 宋家豪、陳冠宇面臨挑戰

2019-06-11 07:00

日職／過了央聯最強一關 郭俊麟成獅投希望

2019-06-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／傳雷納德4年1.42億美元入快艇 喬治被交易成隊友

2019-07-06 14:10

NBA／雷納德拋震撼彈加入快艇 貝佛利：別跟我說話

2019-07-06 15:34

NBA／傳與衛少不和 喬治被雷納德說服提交易

2019-07-06 15:11

NBA／雷納德煮熟鴨子飛上天 傳湖人再簽麥基應急

2019-07-06 16:17

NBA／雷納德引發加州大地震 湖人、勇士受波及

2019-07-06 16:44

NBA／雷納德躊躇不前 傳湖人擬推延戴維斯交易

2019-07-06 11:33

NBA／狀元威廉森處女秀 膝蓋不適打9分鐘退場

2019-07-06 12:04

日職／王柏融甩3場低潮敲雙安 跑回火腿致勝分

2019-07-06 18:21

NBA／看新聞才知被交易 蓋里納利期待與衛少當隊友

2019-07-06 16:49

NBA／落腳何處？昔日教練：雷納德只信自己人

2019-07-06 13:34

NBA／無緣簽下雷納德 湖人轉移目標續留凱威爾波普

2019-07-06 16:05

NBA／杜蘭特離開主因？未走出與格林爭吵陰影

2019-07-06 09:33

NBA／冠軍陣容解體 柯瑞比哈登更需證明自己

2019-07-06 09:57

NBA／外媒預測雷納德動向 斷言9成9留暴龍

2019-07-06 10:47

日職／王柏融突破小低潮 跑回火腿致勝1分

2019-07-06 18:25

MLB／大谷25歲生日禮 砲轟他口中最難纏投手

2019-07-06 11:30

NBA／詹皇現身夏季聯賽 與戴維斯同坐談笑

2019-07-06 11:52

NBA／巫師達成協議 哈沃德交易灰熊生涯第7隊

2019-07-06 09:59

NBA／地震襲擊美國加州 夏季聯賽被迫延期

2019-07-06 13:43

NBA／傳與德羅展有聯絡 聖城現看板招募卡珍斯

2019-07-06 10:13

MLB／「拿我的合約來賭」 馬恰多押教士比道奇早奪冠

2019-07-06 06:55

NBA／灰熊決定裁掉布萊德利 省下千萬美元

2019-07-06 10:42

MLB／賈吉、賈納開砲 洋基連兩天延長賽贏光芒

2019-07-06 11:08

MLB／紅襪戰績失色 總裁點名先發投手問題最大

2019-07-06 07:59

NBA／疑似雷納德專機曝光 加媒出動直升機跟拍

2019-07-06 11:20

NBA／獲76人雙向合約 前SBL洋將挑戰夏季聯賽

2019-07-06 12:51

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

MLB／回發跡地印地安人 沙胖明星賽將獲表揚

2019-07-06 06:57

中職／支持棒運發展 郭台銘：介紹企業競標猿隊

2019-07-06 17:31

溫網／美15歲黑馬高芙又贏了 想拿獎金買潮牌帽T

2019-07-06 10:47

MLB／法院剛判無罪 費城人外野手家暴整季禁賽

2019-07-06 08:29

中職／感謝郭董牽線 劉玠廷：還在蒐集資訊

2019-07-06 17:53

MLB／葉力奇練全壘打賽 轟破海盜球場外船玻璃

2019-07-06 07:59

溫網／謝家姐弟圓夢混雙晉級 二輪對決詹詠然

2019-07-06 08:57

MLB／今日戰績表 法官開轟洋基延長賽蓋光芒

2019-07-06 13:50

NBA／名嘴頻頻爆料 杜蘭特凍未條大罵：放狗屁

2019-07-06 13:38

小馬少棒／力剋南韓 暌違7年台東聯隊進軍世界冠軍賽

2019-07-06 11:06

中職／高孝儀一棒建功 悍將連兩天逆轉兄弟

2019-07-06 20:10

NBA／想和誰一起打三對三？蓋里納利：KD、貝佛利

2019-07-06 17:47

溫網／約克維奇晉級第4輪 12度打進男單16強

2019-07-06 03:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top