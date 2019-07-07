日職／雙安跑回致勝分 王柏融揮別小低潮

2019-07-07 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／綜合報導



王柏融（左）揮別小低潮。 擷圖自畫面 分享 facebook

效力日職火腿隊的台灣球員王柏融，擺脫連十二打數沒有安打的小低潮，昨天對樂天隊之戰單場敲兩安，並在九局上跑回致勝分，率隊一比○獲勝。

王柏融在二日對戰西武隊敲兩安後，連三場比賽、十一個打數都沒有表現；他在前六十五場出賽，有六次連兩戰沒有安打。

昨天火腿與樂天進行三連戰第二場比賽，王柏融擔任先發左外野手、打第五棒，首局靠四壞球保送上壘，三局上遭三振出局，三天內吞六Ｋ。

連十二打數沒有安打後，王柏融在六局上終於有突破，擊出左外野飛球落地安打，並在九局上續有佳作，從樂天守護神松井裕樹手中擊出中外野安打。

此戰八局打完，雙方都沒有得分，王柏融九局敲安帶動搶分氣勢，之後靠隊友杉谷拳士保送、清水優心安打跑回致勝一分。

王柏融本季出賽六十六場，有十八戰單場敲出兩安（含）以上，六月二日對歐力士隊敲五安、表現最優，四月十七日也有單場四安的佳作（對歐力士隊）。

王柏融昨役三打數兩安，三振、保送各一次，打擊率從賽前二成八○略升至二成八五。

到目前為止，王柏融在日職和十一支球隊有過交手紀錄，對歐力士打擊率四成四七最高，對戰巨人、西武隊分別是四成一七、三成一三，對樂天打擊率提升到二成九二。