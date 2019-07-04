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助拳人評比／布拉許最猛洋砲 王柏融長打待加強

2019-07-04 07:00Hiyan

2019年日本職棒例行賽，大約進行完一半的賽程。各隊新外籍洋將的補強成效如何也已可以大致看出端倪，本週專欄就將為大家針對「台灣大王」王柏融在內，新助拳人球季到球季中半段為止的表現做出分析以及評比。

收穫最豐富－樂天

樂天金鷲隊無疑是收穫最豐碩的球隊，除了棒次一路上升，現在已經扛下第四棒的布拉許（Jabari Blash）之外，中繼洋投布希尼斯（Alan Busenitz）也成功填補赫曼（Frank Herrmann）以及宋家豪陷入低潮這段時間的空缺，居功厥偉。

布拉許在適應日本職棒的環境之後愈打愈順手，6月份打擊率高達0.373，使得他的棒次也從原先的六棒升到第四棒，現在已經是樂天不可或缺的一名攻擊利器。布拉許的19支全壘打、57分打點都排在前三名，如果加溫，不是完全沒有超越山川穗高、雷雅德（Brandon Laird）等人的可能，稱得上是2019年的「最強新洋砲」。

另外，布希尼斯在赫曼、宋家豪下二軍調整的這段時間，從5月中旬升上一軍之後擔綱起樂天的牛棚，表現優異，出賽20場繳出12次中繼成功、防禦率2.79的成績。

布拉許(右二)在小聯盟奮戰9季，打出169支全壘打、500分打點，本季在適應日職...
布拉許(右二)在小聯盟奮戰9季，打出169支全壘打、500分打點，本季在適應日職環境後火力全開，成為最兇猛的洋砲。 歐新社資料照片
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台灣最關心－王柏融

王柏融目前打擊率0.294，在太平洋聯盟排名第9，並超越樂天的布拉許，在所有洋聯的新外籍打者之中排名第一。長打不足，全壘打只有3支是王柏融在前半球季較為不足的地方，不過得點圈打擊率0.310，在火腿陣中達到規定打席數的打者之中排名第三，僅次於西川遙輝以及近藤健介，也多次扮演致勝功臣，在賽後站上英雄訪問台，以一名新洋砲來說表現算是中規中矩。

尤其6月份他的打擊率有明顯成長，後半球季能否帶著這個手感持續向上衝刺，將是台灣球迷最關心的焦點。

王柏融在日職表現穩定，但長打能力尚未發揮，他2017年在中職曾寫下單季0.700...
王柏融在日職表現穩定，但長打能力尚未發揮，他2017年在中職曾寫下單季0.700的長打率，但本季至今只有0.379。 聯合報系資料照片
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最大失算－梅尼西斯

梅尼西斯（Joey Meneses）去年球季在美國職棒3A出賽130場比賽，繳出0.311打擊率、23支全壘打、82分打點的成績，獲得聯盟打點、全壘打雙冠王。加上球季前對戰日本武士隊，梅尼西斯代表墨西哥國家隊首戰，擔任墨西哥隊第四棒棒打今永昇太（橫濱DeNA）、山岡泰輔（歐力士）等強投，4打數擊出4支安打，其中包括3支二壘安打，因而知名度大漲。

結果沒想到球季開打之後梅尼西斯只繳出0.206打擊率、4支全壘打、14分打點的成績，5月4日下二軍之後就沒有再升上一軍，前天甚至因為違反禁藥問題而被禁賽以及解約，是歐力士隊打線低迷的主因，也堪稱最大的失算。

最強中繼雙人組－強森＆勒尼奧

中央聯盟今年有個很大的特色，就是中繼，尤其是新佈局洋投的補強相當成功。阪神虎隊的強森（Pierce Johnson）拿下2勝20次中繼成功，29.1局只有2失分，防禦率0.61，若不是交流戰期間因為教練團考量他的疲勞狀態而登錄抹消，成績應不只如此。強森的亮眼表現也獲得球迷高度支持，獲選為明星賽央聯中繼投手票選第一高票。

另外，廣島鯉魚隊左投勒尼奧（Kyle Regnault）表現也相當亮眼，出賽35場，繳出4勝13次中繼成功、防禦率0.46。在守護神中崎翔太狀況不佳下二軍之後，將在廣島的牛棚有更吃重的演出。

最貴又不好用－巨人新洋將

巨人今年重金補強庫克（Ryan Cook）以及畢亞努耶瓦（Christian Villanueva）這一投一打兩名新洋將，價碼都不便宜，年薪分別為2億2500萬以及1億4000萬日幣。

兩人都具有不錯的大聯盟資歷，庫克MLB通算58個中繼成功，畢亞努耶瓦更是去年還在聖地牙哥教士隊單季擊出20轟，被寄予厚望。

畢亞努耶瓦去年在教士隊351個打數就擊出20支全壘打，長打能力極強，但打擊率.2...
畢亞努耶瓦去年在教士隊351個打數就擊出20支全壘打，長打能力極強，但打擊率.236偏低，到了日職後很難適應。 歐新社資料照片
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不過畢亞努耶瓦只有0.215打擊率、8支全壘打、21分打點的成績，最近在一軍出賽以代打為主。庫克在4月底因右手肘不適而登錄抹消，回到一軍之後又因為暴露固定式投球的弱點，戰績0勝2敗6救援成功、防禦率5.40。巨人隊已經補強球速最快可達159公里的新洋投拉羅沙（Rubby De La Rosa），庫克地位更加岌岌可危。

王柏融

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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