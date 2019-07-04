助拳人評比／布拉許最猛洋砲 王柏融長打待加強

2019年日本職棒例行賽，大約進行完一半的賽程。各隊新外籍洋將的補強成效如何也已可以大致看出端倪，本週專欄就將為大家針對「台灣大王」王柏融在內，新助拳人球季到球季中半段為止的表現做出分析以及評比。

收穫最豐富－樂天

樂天金鷲隊無疑是收穫最豐碩的球隊，除了棒次一路上升，現在已經扛下第四棒的布拉許（Jabari Blash）之外，中繼洋投布希尼斯（Alan Busenitz）也成功填補赫曼（Frank Herrmann）以及宋家豪陷入低潮這段時間的空缺，居功厥偉。

布拉許在適應日本職棒的環境之後愈打愈順手，6月份打擊率高達0.373，使得他的棒次也從原先的六棒升到第四棒，現在已經是樂天不可或缺的一名攻擊利器。布拉許的19支全壘打、57分打點都排在前三名，如果加溫，不是完全沒有超越山川穗高、雷雅德（Brandon Laird）等人的可能，稱得上是2019年的「最強新洋砲」。

另外，布希尼斯在赫曼、宋家豪下二軍調整的這段時間，從5月中旬升上一軍之後擔綱起樂天的牛棚，表現優異，出賽20場繳出12次中繼成功、防禦率2.79的成績。

布拉許(右二)在小聯盟奮戰9季，打出169支全壘打、500分打點，本季在適應日職環境後火力全開，成為最兇猛的洋砲。 歐新社資料照片 分享 facebook

台灣最關心－王柏融

王柏融目前打擊率0.294，在太平洋聯盟排名第9，並超越樂天的布拉許，在所有洋聯的新外籍打者之中排名第一。長打不足，全壘打只有3支是王柏融在前半球季較為不足的地方，不過得點圈打擊率0.310，在火腿陣中達到規定打席數的打者之中排名第三，僅次於西川遙輝以及近藤健介，也多次扮演致勝功臣，在賽後站上英雄訪問台，以一名新洋砲來說表現算是中規中矩。

尤其6月份他的打擊率有明顯成長，後半球季能否帶著這個手感持續向上衝刺，將是台灣球迷最關心的焦點。

王柏融在日職表現穩定，但長打能力尚未發揮，他2017年在中職曾寫下單季0.700的長打率，但本季至今只有0.379。 聯合報系資料照片 分享 facebook

最大失算－梅尼西斯

梅尼西斯（Joey Meneses）去年球季在美國職棒3A出賽130場比賽，繳出0.311打擊率、23支全壘打、82分打點的成績，獲得聯盟打點、全壘打雙冠王。加上球季前對戰日本武士隊，梅尼西斯代表墨西哥國家隊首戰，擔任墨西哥隊第四棒棒打今永昇太（橫濱DeNA）、山岡泰輔（歐力士）等強投，4打數擊出4支安打，其中包括3支二壘安打，因而知名度大漲。

結果沒想到球季開打之後梅尼西斯只繳出0.206打擊率、4支全壘打、14分打點的成績，5月4日下二軍之後就沒有再升上一軍，前天甚至因為違反禁藥問題而被禁賽以及解約，是歐力士隊打線低迷的主因，也堪稱最大的失算。

最強中繼雙人組－強森＆勒尼奧

中央聯盟今年有個很大的特色，就是中繼，尤其是新佈局洋投的補強相當成功。阪神虎隊的強森（Pierce Johnson）拿下2勝20次中繼成功，29.1局只有2失分，防禦率0.61，若不是交流戰期間因為教練團考量他的疲勞狀態而登錄抹消，成績應不只如此。強森的亮眼表現也獲得球迷高度支持，獲選為明星賽央聯中繼投手票選第一高票。

另外，廣島鯉魚隊左投勒尼奧（Kyle Regnault）表現也相當亮眼，出賽35場，繳出4勝13次中繼成功、防禦率0.46。在守護神中崎翔太狀況不佳下二軍之後，將在廣島的牛棚有更吃重的演出。

最貴又不好用－巨人新洋將

巨人今年重金補強庫克（Ryan Cook）以及畢亞努耶瓦（Christian Villanueva）這一投一打兩名新洋將，價碼都不便宜，年薪分別為2億2500萬以及1億4000萬日幣。

兩人都具有不錯的大聯盟資歷，庫克MLB通算58個中繼成功，畢亞努耶瓦更是去年還在聖地牙哥教士隊單季擊出20轟，被寄予厚望。

畢亞努耶瓦去年在教士隊351個打數就擊出20支全壘打，長打能力極強，但打擊率.236偏低，到了日職後很難適應。 歐新社資料照片 分享 facebook

不過畢亞努耶瓦只有0.215打擊率、8支全壘打、21分打點的成績，最近在一軍出賽以代打為主。庫克在4月底因右手肘不適而登錄抹消，回到一軍之後又因為暴露固定式投球的弱點，戰績0勝2敗6救援成功、防禦率5.40。巨人隊已經補強球速最快可達159公里的新洋投拉羅沙（Rubby De La Rosa），庫克地位更加岌岌可危。