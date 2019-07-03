日職／王柏融對西武就是猛 挑戰連三場雙安表現

2019-07-03 16:59 聯合新聞網 文字直播



王柏融對西武打擊率4成17。 擷圖自推特 分享 facebook

【賽前報導】

日本火腿於今天對西武3連戰系列賽第二場，王柏融繼續扛先發第五棒負責左外野，於昨天火腿靠著機關槍打線，以9:1擊敗西武，中止6連敗後，火腿今天全力爭勝，以拉近與西武的差距，目前西武在洋聯排名第三，火腿第四，兩隊有1.5場勝差。

王柏融對西武一直表現優異，於昨天有兩支安打表現，連續兩場都有雙安表現，對西武打擊率有高達4成17的水準。