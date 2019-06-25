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日職／陽岱鋼陷冰原 可曾羨王柏融有溫暖的光

2019-06-25 07:00福耳

筆者在6月初曾寫過一篇文章，希望巨人教練團能給陽岱鋼在交流戰有多些上場機會，畢竟陽近期打擊狀況不錯，且對洋聯投手有一定的熟悉度，沒想到事與願違，陽岱鋼在交流戰期間仍然沒有太多的上場機會。

18場交流戰的比賽中，陽岱鋼只有7場先發，自從13日第6場先發後，直到23日才有再度先發的機會，中間整整相隔了10天，33個打席數在4名主要外野手中最少，但即使上場時間有限，陽岱鋼仍交出優異的成績，7場先發的比賽共22個打數打出包括2轟在內的9支安打，有3分打點及5次保送，先發時的打擊率是4成09，整體交流戰下來的打擊率是4成07，上壘率是5成15，OPS則是1.293，不但不輸丸佳浩，更大勝龜井善行及重信慎之介，就連6次保送也能與其他3人相抗衡，但別忘記，有這種表現的陽岱鋼，打席數卻比重信來得少，甚至只還不到丸及龜井的一半。

陽岱鋼與巨人外野主要競爭者及王柏融在交流戰的打擊數據比較 福耳製表
陽岱鋼與巨人外野主要競爭者及王柏融在交流戰的打擊數據比較 福耳製表
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巨人在交流戰的打擊狀況並不算好，沒有人擠進交流戰打擊排行榜前10名，年輕小將若林晃弘以3成33排第11，之後只有丸、岡本和真及大城卓三的打擊率在2成5以上，其中主力打者坂本勇人的近況極差，交流戰打擊率只有1成83，還好巨人投手群表現不錯，團隊防禦率在12隊中排第3，才有一拼交流戰優勝的機會。不過巨人在週日的天王山之戰輸給軟銀，讓軟銀再度成為交流戰霸主，陽岱鋼在這場比賽先發，3個打席選到2次保送，卻在比賽才進入到後半段的第7局就被換下來，當時才落後3分，也並不是沒有反攻的機會，結果原辰德監督卻換下全隊打擊狀況最好的打者，接替打第6棒的中島宏之在第8局站著不動被三振，毫無進攻能力，針對陽岱鋼這種類似的調度已不是第一次，讓人無法猜透監督的想法。

反觀陽岱鋼在火腿的學弟王柏融，在日職的第一個球季，已站穩先發位置，且棒次以3棒或5棒的中心打線為主。在交流戰期間的18場比賽只有1場輪休，出賽17場62個打數，打出16支安打、9分打點、6次保送，上壘率是3成24，OPS則是0.695，除了6日及14日的比賽交出猛打賞的表現外，其餘有安打出現的10場比賽都是只打出1支安打，雖然打出札幌巨蛋的首轟，但打擊狀況只能算是平平，不過相較於陽岱鋼在巨人所遭遇的處境，火腿不管是監督或是隊友，都對王柏融有著滿滿的愛與信任，這點從栗山英樹監督近期在訪談多次稱讚王柏融就看得出來，20日的比賽甚至還將王柏融排在4棒，讓王柏融成為火腿隊史第103代第4棒打者。(陽岱鋼曾在13年9月打過火腿4棒，為第99代)。

王柏融(左)在交流戰的打擊狀況平平，但有教練及隊友的相挺，不用擔心失去先發位置。...
王柏融(左)在交流戰的打擊狀況平平，但有教練及隊友的相挺，不用擔心失去先發位置。 福耳攝影
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巨人於14到16日作客札幌與火腿進行三連戰，幾乎所有的台灣球迷及媒體都非常期待這個系列戰，不只是因為陽岱鋼再度重返札幌，兩位台灣旅日強打也終於有同場較勁的機會，但原辰德畢竟不是台灣人，管你什麼台灣球迷的期待，陽岱鋼14日整場板凳坐好坐滿，15、16兩天在第8局被派上場代打一個打數，勉強讓兩位台灣好手有個同時在場的畫面。

陽岱鋼雖然沒有監督的愛，但還是有來自許多球迷的支持鼓勵。 福耳攝影
陽岱鋼雖然沒有監督的愛，但還是有來自許多球迷的支持鼓勵。 福耳攝影
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王柏融在14日第7局打出札幌首轟後，火腿休息區裡大家興奮慶祝，不曉得當時在巨人側坐了大半場板凳的陽岱鋼，看到這幅情景，心裡會不會懷念以前在火腿的歡樂時光，羨慕學弟被溫暖的光圍繞著。

陽岱鋼王柏融

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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