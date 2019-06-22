日職／王柏融手感正熱 日職月MVP候選

2019-06-22 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



王柏融六月打擊手感正熱，獲日職太平洋聯盟6月MVP候選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日職火腿隊「大王」王柏融進入六月後手感火熱，入圍太平洋聯盟六月打者ＭＶＰ的候選名單，而昨天他在對上中日隊之戰回到先發第五棒，三打數有一支安打、選到一次保送，近期連三戰上壘。

截至昨天賽前為止，王柏融在六月出賽十六場，六十三打數敲出廿一支安打，包括兩支全壘打，敲回十分打點，打擊率三成三三，被列入昨天日職公布的六月ＭＶＰ候選名單中，也是他首度有機會角逐月ＭＶＰ，競爭者還有八名洋聯強打，結果將在七月九日公布。

而王柏融在六月的好表現，也讓他在前一戰首度被排為火腿先發第四棒，但四打數沒有安打，昨天回到先發第五棒、左外野手，首打席選到四壞球保送，四局上則在兩出局後揮出右外野安打，連兩打席上壘。

王柏融後兩打席則沒有表現，單場三支一，打擊率從賽前的兩成九一小升至兩成九二。終場火腿則以二比四不敵中日。

至於美職馬林魚隊陳偉殷本季調到牛棚，昨天在對上紅雀隊之戰，於七局下球隊四比一領先時上場，先投出三振，接著被迪隆揮出安打後退場，接替的投手安德森不僅沒能即時止血，還把陳偉殷留下的跑者送回本壘。

陳偉殷此戰投○點一局、面對兩個人次，失一分，近兩戰共失三分，都是在退場後被隊友丟掉的分數、對手都是紅雀。本季他共出賽廿場，投了廿八點一局，防禦率七點六二。