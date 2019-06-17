日職／首度交流戰成功 王柏融有望幫火腿拚優勝

14日的跨聯盟交流戰，中央聯盟前3強，廣島被樂天修理，單場挨了7支全壘打，以2比11慘敗，交流戰落居單獨墊底。分居第二、第三的巨人、阪神也不好過，分別遭到日本火腿、歐力士逆轉。昨天雖然軟銀、歐力士被追平以和局收場，不過羅德在九局下連得6分，以8比7逆轉中日。打完15日賽程太平洋聯盟球隊36勝，中央聯盟29勝，另外4場和局，「洋高央低」的態勢依然維持。

過去14年的跨聯盟對抗，洋聯在其中13次獲得總上場數的勝利，央聯僅僅曾在交流賽推行第5年的2009年以70勝67敗7和贏得唯一的1次。

為何會有如此明顯差距的原因，曾經在中央聯盟的廣島、阪神、中日以及太平洋聯盟的軟銀都當過教練，現任球評的達川光男分析，「洋聯出了許多好投手，相對之下打者也跟著進步。」剛到洋聯擔任教練，最令他吃驚的是，洋聯打者在打擊練習時將打擊練習機球速設定超過150公里是很司空見慣的事，「因此他們很自然地可以帶著自信心進入到交流戰！」

達川光男在交流戰開打之前，曾預測今年戰情應對央聯有利，他指出原因出在洋聯的「至尊強投」紛紛出走。無論是稍早的達比修有、田中將大等，或是陸續在近兩年赴美的大谷翔平、菊池雄星（※去年交流戰2勝0敗、防禦率0.86）。今年球季再加上西勇輝行使FA轉到央聯、則本昂大受傷，都造成洋聯整體投手的弱化。

大谷翔平(右)與菊池雄星(左)在近兩年分別赴美，讓洋聯的投手弱化不少。 美聯社 分享 facebook

同時，過去曾經7度稱霸交流戰、曾經3連霸（2015-2017年）的常勝軍軟銀，今年因為傷兵眾多影響，守護神薩法提、強打柳田悠岐至今仍掛傷號，戰力與氣勢都不若過去幾年。而去年養樂多燕子隊一舉奪下交流戰勝率第一名，有助於擺脫過去老是被洋聯壓著、打信心不足的問題。一來一往，今年交流戰對中央聯盟來說的確機會不錯。不過，沒想到打到16日為止，央聯卻還是抵擋不了洋聯，除了讀賣巨人隊與橫濱DeNA之外，其他各隊勝率都不及五成、排名落在後段班，央聯第一名廣島隊甚至以3勝7敗1和居12球團墊底，顏面無光。

目前分居強兩名的軟銀、巨人，下週將正面交鋒，剛好被排在最後一個系列賽，將是決定2019年交流戰王座誰屬的關鍵。日本火腿隊雖然暫居第三，接下來的對手剩下中日龍以及橫濱DeNA，都是中央聯盟的B級隊伍，逆轉創下隊史第二度交流戰優勝的機會不小。日本火腿隊在昨天敗給巨人，才首度在今年的交流戰輸掉系列賽。15日對巨人之戰，雖然他們一度以0比8大幅落後，仍然能夠在比賽尾聲追到5比8，還把巨人守護神中川皓太給逼出來，火腿隊今年的韌性的確很有奪冠那幾年的味道。

至於「台灣大王」王柏融日職第一次的交流戰，截至昨天為止繳出0.295打擊率、1支全壘打、7分打點的成績，包括13日對廣島關鍵安打追平比數，14日隊巨人擊出致勝2分全壘打，得點圈打擊率0.429。雖然長打火力不足，不過本季已經擊出18轟的樂天新洋砲布拉許（Jabari Blash），進入交流戰也有停滯趨勢，只擊出2支全壘打。以一名必須去適應完全陌生投手的新外籍選手來說，王柏融在交流戰的表現算是中規中矩。

王柏融生涯首次打交流戰就有相當穩定的表現，有機會幫助火腿在本周對中日龍以及橫濱DeNA後拿下交流戰優勝球隊！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

日本火腿隊在交流戰史上唯一拿過一次優勝是2007年，戰績18勝5敗1和，後來火腿隊也順利拿到當年的太平洋聯盟優勝。至於另外拿到聯盟優勝的2009年、2012年、2016年，交流戰成績分別為：12勝11敗1和（排名第六）、14勝8敗2和（排名第二）、10勝8敗（排名第五）。反觀落居B級球隊的2010年、2013、2017年，交流戰成績分別為：12勝11敗1和（排名第六）、13勝10敗1和（排名第四）、8勝10敗（排名第九）。對照之下，不難可以看得出其中的相關性。