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日職／首度交流戰成功 王柏融有望幫火腿拚優勝

2019-06-17 07:00Hiyan

14日的跨聯盟交流戰，中央聯盟前3強，廣島被樂天修理，單場挨了7支全壘打，以2比11慘敗，交流戰落居單獨墊底。分居第二、第三的巨人、阪神也不好過，分別遭到日本火腿、歐力士逆轉。昨天雖然軟銀、歐力士被追平以和局收場，不過羅德在九局下連得6分，以8比7逆轉中日。打完15日賽程太平洋聯盟球隊36勝，中央聯盟29勝，另外4場和局，「洋高央低」的態勢依然維持。

過去14年的跨聯盟對抗，洋聯在其中13次獲得總上場數的勝利，央聯僅僅曾在交流賽推行第5年的2009年以70勝67敗7和贏得唯一的1次。

為何會有如此明顯差距的原因，曾經在中央聯盟的廣島、阪神、中日以及太平洋聯盟的軟銀都當過教練，現任球評的達川光男分析，「洋聯出了許多好投手，相對之下打者也跟著進步。」剛到洋聯擔任教練，最令他吃驚的是，洋聯打者在打擊練習時將打擊練習機球速設定超過150公里是很司空見慣的事，「因此他們很自然地可以帶著自信心進入到交流戰！」

達川光男在交流戰開打之前，曾預測今年戰情應對央聯有利，他指出原因出在洋聯的「至尊強投」紛紛出走。無論是稍早的達比修有、田中將大等，或是陸續在近兩年赴美的大谷翔平、菊池雄星（※去年交流戰2勝0敗、防禦率0.86）。今年球季再加上西勇輝行使FA轉到央聯、則本昂大受傷，都造成洋聯整體投手的弱化。

大谷翔平(右)與菊池雄星(左)在近兩年分別赴美，讓洋聯的投手弱化不少。 美聯社
大谷翔平(右)與菊池雄星(左)在近兩年分別赴美，讓洋聯的投手弱化不少。 美聯社
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同時，過去曾經7度稱霸交流戰、曾經3連霸（2015-2017年）的常勝軍軟銀，今年因為傷兵眾多影響，守護神薩法提、強打柳田悠岐至今仍掛傷號，戰力與氣勢都不若過去幾年。而去年養樂多燕子隊一舉奪下交流戰勝率第一名，有助於擺脫過去老是被洋聯壓著、打信心不足的問題。一來一往，今年交流戰對中央聯盟來說的確機會不錯。不過，沒想到打到16日為止，央聯卻還是抵擋不了洋聯，除了讀賣巨人隊與橫濱DeNA之外，其他各隊勝率都不及五成、排名落在後段班，央聯第一名廣島隊甚至以3勝7敗1和居12球團墊底，顏面無光。

目前分居強兩名的軟銀、巨人，下週將正面交鋒，剛好被排在最後一個系列賽，將是決定2019年交流戰王座誰屬的關鍵。日本火腿隊雖然暫居第三，接下來的對手剩下中日龍以及橫濱DeNA，都是中央聯盟的B級隊伍，逆轉創下隊史第二度交流戰優勝的機會不小。日本火腿隊在昨天敗給巨人，才首度在今年的交流戰輸掉系列賽。15日對巨人之戰，雖然他們一度以0比8大幅落後，仍然能夠在比賽尾聲追到5比8，還把巨人守護神中川皓太給逼出來，火腿隊今年的韌性的確很有奪冠那幾年的味道。

至於「台灣大王」王柏融日職第一次的交流戰，截至昨天為止繳出0.295打擊率、1支全壘打、7分打點的成績，包括13日對廣島關鍵安打追平比數，14日隊巨人擊出致勝2分全壘打，得點圈打擊率0.429。雖然長打火力不足，不過本季已經擊出18轟的樂天新洋砲布拉許（Jabari Blash），進入交流戰也有停滯趨勢，只擊出2支全壘打。以一名必須去適應完全陌生投手的新外籍選手來說，王柏融在交流戰的表現算是中規中矩。

王柏融生涯首次打交流戰就有相當穩定的表現，有機會幫助火腿在本周對中日龍以及橫濱D...
王柏融生涯首次打交流戰就有相當穩定的表現，有機會幫助火腿在本周對中日龍以及橫濱DeNA後拿下交流戰優勝球隊！ 聯合報系資料照片
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日本火腿隊在交流戰史上唯一拿過一次優勝是2007年，戰績18勝5敗1和，後來火腿隊也順利拿到當年的太平洋聯盟優勝。至於另外拿到聯盟優勝的2009年、2012年、2016年，交流戰成績分別為：12勝11敗1和（排名第六）、14勝8敗2和（排名第二）、10勝8敗（排名第五）。反觀落居B級球隊的2010年、2013、2017年，交流戰成績分別為：12勝11敗1和（排名第六）、13勝10敗1和（排名第四）、8勝10敗（排名第九）。對照之下，不難可以看得出其中的相關性。

王柏融日本火腿

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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