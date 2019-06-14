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日職／王柏融致勝轟當英雄意義不同 秀日文總教練樂壞

2019-06-14 21:36中央社 台北14日電

王柏融。 聯合報系資料照
王柏融。 聯合報系資料照
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日職跨聯盟交流賽火腿王柏融手感燙，今天7局敲出致勝兩分砲，幫助球隊以5比4勝巨人，第5度站上英雄訪問舞台，他直言「這發全壘打意義特別大」，秀日文謝球迷總教練笑開懷。

火腿隊王柏融近期出賽打擊手感維持的不錯，昨天與廣島隊比賽，延長賽第10局敲出追平比數二壘打。火腿隊今天起在主場札幌巨蛋與巨人隊打3連戰，王柏融今天先發打第5棒、守左外野，延續打擊好手感。

王柏融2局敲出中外野方向安打，3局吞下三振，6局敲出右外野方向安打，7局西川遙輝率先安打上壘，2人出局後中田翔安打幫助球隊3比3扳平比數，王柏融敲出超前比數2分砲，幫助球隊搶下系列賽首勝，繼續保住太平洋聯盟戰績排名首位。

這發全壘打為王柏融個人日職生涯第3轟，也是在主場札幌巨蛋敲出的首轟，在主場當英雄，今天總計4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，近7場出賽有安打，賽後打擊率升至3成03。

王柏融第5度登上英雄訪問舞台，他表示7局看到西川遙輝努力的跑出內野安打，「隊友這麼拚命，我也想要替球隊建功」，前一棒打者中田翔已經幫助球隊扳平比數，上場時就想把壘上跑者送回，希望可以演出逆轉秀。

火腿隊先發投手有原航平今天用112球投8局，被敲出7支安打，飆出9次三振，失掉3分責失分，拿下勝投。王柏融表示，看到有原航平這麼努力想要守住比賽，野手也很認真希望替他打回分數、爭取到勝投。

王柏融生涯第3轟出爐，他直言「這發全壘打意義特別大，因為幫助球隊贏球」，賽後在主持人要求下，王柏融再秀日文跟球迷喊話，「札幌巨蛋的各位球迷，謝謝你們來幫我們加油」，不僅球迷歡呼，在休息區的總教練栗山英樹聽到王柏融說出完整的日文句子，也笑開懷不停鼓掌。

王柏融火腿
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