日職／王柏融力量太驚人 球棒脫手飛出嚇到自己

2019-06-11 21:09 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



王柏融面對廣島投手菊池保則。 擷圖自畫面 分享 facebook

王柏融於今天日本職棒交流戰在主場迎戰央聯龍頭廣島隊，王柏融一局下首打席敲安進帳兩分打點，助球隊最終以5:4獲勝。

比賽過程中，來到五局下，火腿5:2領先時，滿壘無人出局，王柏融上場，可能是太想打滿貫砲，要幫助球隊得到保險分，面對廣島剛換上的中繼投手菊池保則，在兩好球後，用盡全身力氣揮擊，結果沒能擊中球遭到三振，然而球棒卻脫手飛出，出現相當駭人的一幕，本壘後方驚呼，連王柏融自己都嚇到，球棒朝球童座位而去，所幸球童閃得快，沒有被砸中，也幫王柏融回球棒。

王柏融表現影片