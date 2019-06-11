日職／別在六月失速 宋家豪、陳冠宇面臨挑戰

由於中職最強打者王柏融加盟火腿，加上陽岱鋼在巨人力圖振作，使得今年的日職球季比往年獲得更多的台灣球迷關注，不過大部分的焦點還是放在有較多且固定出賽機會的打者，也就是陽王兩人身上，宋家豪及陳冠宇兩名台灣旅日好手，雖然被定位在牛棚投手，但在今年也有相當突出的表現。

眼看其他旅日小老弟多有佳作，身為前輩的陽岱鋼(右)最近也開始振作起來。 福耳攝影 分享 facebook

宋家豪在15年季中選秀會後決定不進入中職，年底與樂天簽下育成球員契約，16年整季都在二軍度過，17年季中被升為正式球員，8月中一軍初登板，季賽中繼5場表現不錯，因此被帶入季後賽，在季後賽拿下2勝1敗，對於初上一軍的新人來說是好的開始；隔年背號改為43號，出賽40場，交出5勝3敗6中繼成功共11個中繼點，防禦率1.73的優異成績，成為球隊主力中繼，也是構築樂天鐵牛棚的要員之一，季後被加薪至1500萬日幣。

樂天去年季後簽下在大聯盟有51場中繼出賽紀錄的布希尼茲(Alan Busenitz)，同樣是牛棚投手，被視為是宋家豪今年在一軍出賽的最大競爭對手，不過最終宋家豪成功擠進開季一軍的洋將名額內，並且從開季後就一直待在一軍，至今出賽30場，投29局拿下1勝2敗19次中繼成功共20個救援點，防禦率也維持在不錯的2.79，仍舊是牛棚中重要一員，也曾短暫地獨居洋聯中繼王，一點都沒有浪費社會資源。

不過在交流戰剛開始的這個時間點，球季還進行不到一半，樂天才進行了59場比賽，宋家豪的30場出賽場次就已直逼上季生涯最多的40場，在牛棚中僅次於松井裕樹，今年工作量大增，加上去年表現絕佳的另一牛棚洋投赫曼(Frank Herrmann)近期表現不穩，在5月中連兩場失分後被下放二軍調整，還好季前的競爭對手布希尼茲被拉上一軍後投球內容不錯，減輕牛棚負擔，但依宋家豪逐月表現來看，防禦率從4月開始逐月上升，進入到6月的4場比賽，雖然拿到3個中繼點，但3.1局就被打出包括1轟在內的7支安打丟掉2分，是否遇到體力撞牆期，以及控球問題都是宋家豪在交流戰或是趁之後明星賽休息時需要好好調整的，才有機會再度問鼎中繼王。

宋家豪今年成為樂天陣中最重要的中繼投手，但近期可能遇到體能上的考驗，表現略為下滑。 福耳攝影 分享 facebook

相較於宋家豪這兩年穩定的中繼成績，陳冠宇今年的表現倒令人覺得驚奇，15年轉到羅德後，陳冠宇前兩季都以先發角色為主，直到17年前幾場出賽也是，不過從17年季中至今，就幾乎是在牛棚待命，陳冠宇的中繼表現其實不算差，17年後援出賽的防禦率只有1.3，18年則在3左右，今年出賽18場，投了24局拿下3個中繼點，防禦率只有2.25，從投球局數來看，投不到1局的只有6場，投2局以上的更是有7場之多，可見得定位上並不是單純的一人左，而是可以投1局以上的中繼投手。

陳冠宇（左）雖然還是在球隊落後時上場居多，但他的表現還算穩定，上一場對巨人0.1局投球失3分其實只被打出1支安打，而且可能跟再前一場已中繼了兩局有關。 聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然多在球隊落後時出賽，但可以看得出來教練團對於陳冠宇有一定的信心，加上羅德今年陣中的洋將不太夠力，一軍目前只剩他、雷爾德(Brandon Laird)及布蘭頓(Brandon Mann)三名洋將，也讓陳冠宇有機會在今年創下最多出賽場次，及擔任中繼投手時的最佳成績，他今年的被打擊率2成13就比過去幾年低了很多，不過他也面臨到與宋家豪一樣的狀況，進入6月後的4場出賽，場場都被打安打，還丟掉4分(雖然有幾分是後面的投手幫忙丟掉的)，是體力還是球路被熟悉，都要趕緊調整回來才行。