親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記痛苦都是想像的 - 2019長野馬 (BQ 3:02:37 )【教練！我想跑步！】馬拉松跑者也想練速度，用短跑打基礎！
健行筆記淡蘭古道北路 Day1：眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路【海外山旅】冰雪世界，前往搭乘新穗高纜，飽覽日本的美麗雪季!
NBA精彩回顧- Kawhi Leonard G4神勇演出 (2019總冠軍賽)2019總冠軍賽微電影- Game 4

日職／別在六月失速 宋家豪、陳冠宇面臨挑戰

2019-06-11 07:00福耳

由於中職最強打者王柏融加盟火腿，加上陽岱鋼在巨人力圖振作，使得今年的日職球季比往年獲得更多的台灣球迷關注，不過大部分的焦點還是放在有較多且固定出賽機會的打者，也就是陽王兩人身上，宋家豪陳冠宇兩名台灣旅日好手，雖然被定位在牛棚投手，但在今年也有相當突出的表現。

眼看其他旅日小老弟多有佳作，身為前輩的陽岱鋼(右)最近也開始振作起來。 福耳攝影
眼看其他旅日小老弟多有佳作，身為前輩的陽岱鋼(右)最近也開始振作起來。 福耳攝影
分享

宋家豪在15年季中選秀會後決定不進入中職，年底與樂天簽下育成球員契約，16年整季都在二軍度過，17年季中被升為正式球員，8月中一軍初登板，季賽中繼5場表現不錯，因此被帶入季後賽，在季後賽拿下2勝1敗，對於初上一軍的新人來說是好的開始；隔年背號改為43號，出賽40場，交出5勝3敗6中繼成功共11個中繼點，防禦率1.73的優異成績，成為球隊主力中繼，也是構築樂天鐵牛棚的要員之一，季後被加薪至1500萬日幣。

樂天去年季後簽下在大聯盟有51場中繼出賽紀錄的布希尼茲(Alan Busenitz)，同樣是牛棚投手，被視為是宋家豪今年在一軍出賽的最大競爭對手，不過最終宋家豪成功擠進開季一軍的洋將名額內，並且從開季後就一直待在一軍，至今出賽30場，投29局拿下1勝2敗19次中繼成功共20個救援點，防禦率也維持在不錯的2.79，仍舊是牛棚中重要一員，也曾短暫地獨居洋聯中繼王，一點都沒有浪費社會資源。

不過在交流戰剛開始的這個時間點，球季還進行不到一半，樂天才進行了59場比賽，宋家豪的30場出賽場次就已直逼上季生涯最多的40場，在牛棚中僅次於松井裕樹，今年工作量大增，加上去年表現絕佳的另一牛棚洋投赫曼(Frank Herrmann)近期表現不穩，在5月中連兩場失分後被下放二軍調整，還好季前的競爭對手布希尼茲被拉上一軍後投球內容不錯，減輕牛棚負擔，但依宋家豪逐月表現來看，防禦率從4月開始逐月上升，進入到6月的4場比賽，雖然拿到3個中繼點，但3.1局就被打出包括1轟在內的7支安打丟掉2分，是否遇到體力撞牆期，以及控球問題都是宋家豪在交流戰或是趁之後明星賽休息時需要好好調整的，才有機會再度問鼎中繼王。

宋家豪今年成為樂天陣中最重要的中繼投手，但近期可能遇到體能上的考驗，表現略為下滑...
宋家豪今年成為樂天陣中最重要的中繼投手，但近期可能遇到體能上的考驗，表現略為下滑。 福耳攝影
分享

相較於宋家豪這兩年穩定的中繼成績，陳冠宇今年的表現倒令人覺得驚奇，15年轉到羅德後，陳冠宇前兩季都以先發角色為主，直到17年前幾場出賽也是，不過從17年季中至今，就幾乎是在牛棚待命，陳冠宇的中繼表現其實不算差，17年後援出賽的防禦率只有1.3，18年則在3左右，今年出賽18場，投了24局拿下3個中繼點，防禦率只有2.25，從投球局數來看，投不到1局的只有6場，投2局以上的更是有7場之多，可見得定位上並不是單純的一人左，而是可以投1局以上的中繼投手。

陳冠宇（左）雖然還是在球隊落後時上場居多，但他的表現還算穩定，上一場對巨人0.1...
陳冠宇（左）雖然還是在球隊落後時上場居多，但他的表現還算穩定，上一場對巨人0.1局投球失3分其實只被打出1支安打，而且可能跟再前一場已中繼了兩局有關。 聯合報系資料照片
分享

雖然多在球隊落後時出賽，但可以看得出來教練團對於陳冠宇有一定的信心，加上羅德今年陣中的洋將不太夠力，一軍目前只剩他、雷爾德(Brandon Laird)及布蘭頓(Brandon Mann)三名洋將，也讓陳冠宇有機會在今年創下最多出賽場次，及擔任中繼投手時的最佳成績，他今年的被打擊率2成13就比過去幾年低了很多，不過他也面臨到與宋家豪一樣的狀況，進入6月後的4場出賽，場場都被打安打，還丟掉4分(雖然有幾分是後面的投手幫忙丟掉的)，是體力還是球路被熟悉，都要趕緊調整回來才行。

宋家豪陳冠宇

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

☆ 歡迎造訪FB粉絲專頁：福耳的原野藝想世界

相關新聞

日職／陽岱鋼交流戰5成63 王柏融主場迎接前輩

2019-06-10 18:50

日職／過了央聯最強一關 郭俊麟成獅投希望

2019-06-10 07:00

日職／王柏融連3戰安打 火腿被敲再見安輸阪神

2019-06-09 16:55

日職／陽岱鋼三壘打擊潰羅德 交流戰打擊率5成63

2019-06-09 16:39

日職／宋家豪中繼挨3安失分 樂天5：2勝中日

2019-06-09 16:31

日職／陽岱鋼連5打席安打 交流戰場場開張

2019-06-09 14:20

日職／王柏融先發三棒抗阪神左投 拚回3成打擊率

2019-06-09 12:51

日職／陽岱鋼4支4 打率重回3成

2019-06-09 00:40

日職／陽岱鋼單場4安猛打賞 近4場出賽敲兩轟

2019-06-08 16:48

日職／王柏融敲第50安打退場 4支1打擊率2成99

2019-06-08 16:21

日職／王柏融重回先發 4打數敲1安

2019-06-08 15:47

日職／羅德台將李杜軒再下二軍 結束一軍1日遊

2019-06-08 11:49

日職／特訓完仍無法先發 願原力與陽岱鋼同在

2019-06-04 07:00

日職／雨中的熊本 讓王柏融聽到台灣的加油聲

2019-05-21 07:00

日職／札幌現地觀察 王柏融重燃火腿台灣熱

2019-05-14 07:00
看更多

熱門文章

NBA／先發5人不斷變陣 勇士創季後賽紀錄

2019-06-10 12:55

NBA／KD回歸成疑 隊友：身體不允許就別犧牲

2019-06-10 12:36

NBA／KD首度球隊訓練 柯爾不排除歸隊可能

2019-06-10 09:27

NBA／不管KD恢復幾成 柯瑞：他都有影響力

2019-06-10 11:07

NBA／就怕雷納德離開 總管願給超級巨星待遇

2019-06-10 17:38

NBA／勇士背水一戰 柯爾：不去想倒趕3場

2019-06-10 15:44

NBA／KD若回歸助隊奪冠 湯普森：將是美妙故事

2019-06-10 18:01

MLB／回多明尼加遭槍擊 歐提茲背部中彈送醫

2019-06-10 10:48

NBA／資料科學家統計 勇士逆轉奪冠機會僅6%

2019-06-10 12:10

NBA／勇士拚大逆轉 柯瑞：先贏一場再擔心其他

2019-06-10 16:21

NBA／角色球員進攻不給力 勇士被逼懸崖邊

2019-06-10 17:17

日職／陽岱鋼交流戰5成63 王柏融主場迎接前輩

2019-06-10 18:50

NBA／改變退休念頭 伊古達拉：下季還會在這

2019-06-10 10:16

NBA／暴龍沉著拚隊史首冠 雷納德：我們很專注

2019-06-10 11:39

東奧／看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

2019-06-10 16:52

SBL／市場經營日趨嚴峻 金酒不再冠名贊助球隊

2019-06-10 13:28

MLB／孟西開轟對嗆邦賈納：去海裡把球撿回來

2019-06-10 10:37

法網／距費爸只差兩冠 納達爾：是動力但不癡迷

2019-06-10 09:13

NBA／「小綠屋」首波受邀名單 威廉森為首9人入列

2019-06-10 14:45

NBA／傳在多倫多買房？雷納德否定：還沒發生

2019-06-10 09:13

MLB／歐提茲脫離險境 老爸：他還會陪我們很久

2019-06-10 17:43

NBA／談壓力與里拉德有同感 羅瑞：扛生計才是

2019-06-10 17:33

NBA／杜蘭特第五戰歸隊？ 柯爾樂觀

2019-06-11 00:29

NBA／拚冠重要 范弗利特勉為其難戴牙套

2019-06-10 21:39

NBA／暑假苦練獲庫班認證 唐西奇：很快就有6塊肌

2019-06-10 16:05

中職／中華隊備戰12強賽 林泓育傾向休息

2019-06-10 17:39

PGA／麥克羅伊加拿大賽奪冠 穿暴龍羅瑞球衣受獎

2019-06-10 14:08

桌球╱蔣澎龍小學弟洪敬愷 獲選12歲組少年國手

2019-06-10 19:25

MLB／遭國民4連轟 教士史坦曼：想鑽洞爬進去

2019-06-10 12:11

法網／溫網前草地休兵 納達爾：體能不再像10年前

2019-06-10 19:57

歐國聯盃／葡萄牙收首屆冠軍 C羅獲最佳射手

2019-06-10 11:50

SBL／金酒不再冠名球隊 球團：經營暫不受影響

2019-06-10 16:50

MLB／葉力奇敲第24轟 穆斯塔卡斯致勝轟送球迷大禮

2019-06-10 11:39

中職／表現正好竟受傷 高國輝休兵有些哀怨

2019-06-10 16:46

MLB／歐提茲中槍 紅襪隊願提供醫療專機支援

2019-06-10 19:54

MLB／MLB／英卡納西恩400轟達陣 教頭為他抱屈

2019-06-10 09:23

MLB／大谷參加全壘打大賽？ 天使話沒說死

2019-06-10 09:15

MiLB／林子偉3A復健賽敲雙安 首打席就長打

2019-06-10 09:08

棒球／「台灣貝比魯斯」洪太山仙逝 享壽97歲

2019-06-10 14:14

法網／二度決賽銀恨 汀恩：從天堂掉落地獄

2019-06-10 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top