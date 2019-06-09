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日職／陽岱鋼敲1打點三壘安打 陳冠宇0.1局失3分

2019-06-09 17:32中央社 台北9日綜合報導

日本職棒跨聯盟交流賽，今天千葉羅德海洋對讀賣巨人的賽事，巨人隊陽岱鋼4打數敲出2支安打，包含一支1打點三壘安打；羅德隊陳冠宇僅投0.1局失3分，防禦率上升至2.25。

陽岱鋼最近手感火燙，昨天首打席轟陽春全壘打，單場4打數敲4支安打；今天則是繼續先發，且棒次往前調，從第7棒改打第6棒，擔任右外野手。

2局下巨人的大城卓三敲二壘安打後，陽岱鋼擊出三壘安打，帶有1分打點，若林晃弘再擊出1打點滾地球。3局下龜井善行敲陽春砲，大城卓三擊出1打點二壘安打；4局下則是若林晃弘敲陽春砲，龜井善行、坂本勇人安打，再攻下1分，巨人6比0領先。

5局上羅德的鈴木大地敲2分全壘打，8局上中村獎吾敲出1分打點二壘安打，追到3比6落後巨人3分。

8局下羅德的陳冠宇登板，對若林晃弘投保送後，連被盜壘2次，跑者來到三壘，接著對維拉紐瓦（Christian Villanueva）投保送，再被龜井善行敲安打，失1分後退場；投手換上田中靖洋後，被丸佳浩敲1打點二壘安打，阿部慎之助更轟出3分砲，終場巨人就以11比3擊退羅德。

總計陽岱鋼4打數敲出2支安打，連5場比賽有安打，包辦1分打點、跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率升至3成14。陳冠宇則是投0.1局，被敲出1支安打，投2次保送、1次三振，失3分，防禦率上升至2.25。

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