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日職／巨人交流戰對羅德 陽岱鋼第四轟出爐

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日職／陽岱鋼羅德第四轟出爐 前二打數均敲安

2019-06-08 13:59聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

陽岱鋼打出本季第四轟。 擷圖自巨人隊官方推特
陽岱鋼打出本季第四轟。 擷圖自巨人隊官方推特
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巨人於今天主場迎接對決羅德跨聯盟交流戰系列賽第二場，陽岱鋼繼昨天先發敲出一安之後，今天再度以先發第七棒上陣，二局下首打席就打出全壘打，為本季第四轟，使得巨人暫時以1:0領先。

四局上羅德攻下一分，四局下陽岱鋼第二次出擊又是一支一壘安打，目前全場2支2，但未能為巨人打下分數，維持兩隊1:1。

【中央社／8日電】

日職跨聯盟交流賽讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼，連兩場比賽先發，今天與羅德隊交手，2局敲出個人本季第4轟，近4場出賽都有安打表現，幫助球隊取得1比0領先。

陽岱鋼本季雖然不固定在先發位置，但手感維持不錯，巨人隊昨天起與羅德隊打3連戰，陽岱鋼昨天回到先發打線，總計4打數敲出1支安打，今天比賽先發打第7棒、守右外野。

陽岱鋼2局首打席就開轟，為個人本季第4轟，陽春砲幫助球隊取得領先，目前兩隊2局打完巨人隊維持1比0領先。

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