日職／陽岱鋼羅德第四轟出爐 前二打數均敲安
巨人於今天主場迎接對決羅德跨聯盟交流戰系列賽第二場，陽岱鋼繼昨天先發敲出一安之後，今天再度以先發第七棒上陣，二局下首打席就打出全壘打，為本季第四轟，使得巨人暫時以1:0領先。
四局上羅德攻下一分，四局下陽岱鋼第二次出擊又是一支一壘安打，目前全場2支2，但未能為巨人打下分數，維持兩隊1:1。
【中央社／8日電】
日職跨聯盟交流賽讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼，連兩場比賽先發，今天與羅德隊交手，2局敲出個人本季第4轟，近4場出賽都有安打表現，幫助球隊取得1比0領先。
陽岱鋼本季雖然不固定在先發位置，但手感維持不錯，巨人隊昨天起與羅德隊打3連戰，陽岱鋼昨天回到先發打線，總計4打數敲出1支安打，今天比賽先發打第7棒、守右外野。
陽岱鋼2局首打席就開轟，為個人本季第4轟，陽春砲幫助球隊取得領先，目前兩隊2局打完巨人隊維持1比0領先。
【プロ野球2019 #巨人 対 #ロッテ】— 日テレ Fun!BASEBALL!! (@ntv_baseball) June 8, 2019
2回裏 #陽岱鋼 選手がライト方向への第4号ソロホームラン‼️本日の #東京D🏟先手をとったのは #ジャイアンツ です‼️✨
まもなくごご3時から日テレ地上波で生中継！⚾️※関東ローカル
解説：#高橋由伸🎙ゲスト解説：#黒木知宏
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【一軍】#千葉ロッテマリーンズ 戦— 読売ジャイアンツ（Giants） (@TokyoGiants) June 8, 2019
巨人 1－0 ロッテ
二回、#陽岱鋼 選手の4号ソロ本塁打で先制点を奪う‼️‼️‼️#巨人 #ジャイアンツ #giants #和と動 #東京ドーム pic.twitter.com/GamRYdJJzr
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