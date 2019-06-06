日職／郭俊麟本季首戰就奪勝 賽後登英雄訪問

2019-06-06 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



郭俊麟賽後歡呼。 擷圖自推特 分享 facebook

郭俊麟相隔264天再拿勝投 賽後登英雄訪問

日職西武隊今天在跨聯盟交流戰對上廣島隊，郭俊麟本季首度先發，度過首局的亂流就回穩，主投6局僅挨3安、送出5次三振，失2分，靠著打線單場5轟的火力加持，西武終場以9：2贏球，郭俊麟也收下本季首勝、生涯第5勝。

郭俊麟繼去年9月27日對軟銀隊登板先發後，相隔超過8個月又在一軍出賽，今天一開賽先碰上亂流，被首名打者敲安打，之後連投2次保送形成滿壘，因暴投丟第1分，又被西川龍馬擊出高飛犧牲打，讓球隊陷入0：2落後。

郭俊麟2局起狀況回穩，沒有再丟分，儘管5局上因2支安打和保送又製造滿壘危機，但他即時飆K守住局面，投完6局在球隊領先時退場。

西武打線此戰展現火力，力挺郭俊麟的勝投，秋山翔吾首局就開轟，森友哉揮出高飛犧牲打將比數扳平。第2局金子侑司敲出超前比數的安打，山川穗高則在第3、5局連兩打席開轟，之後栗山巧、外崎修汰也都有全壘打演出，將比數拉開。

郭俊麟今天先發6局用101球，被敲出3支安打，投出3次保送，送出5次三振，失2分，本季首度出賽就奪勝，也是他繼9月15日對上軟銀隊先發5局失3分後，再拿下勝投。

至於巨人對上樂天之戰，陽岱鋼沒有先發，替補上場在9局上揮出安打，連兩場出賽有安打，打擊率上升至2成80。