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日職／交流戰搶頭香！陽桑本季第三轟

2019-06-04 23:32聯合報 記者藍宗標／綜合報導

陽岱鋼本季第三轟出爐。 圖／摘自巨人隊臉書粉絲頁
陽岱鋼本季第三轟出爐。 圖／摘自巨人隊臉書粉絲頁
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日本職棒交流戰（跨聯盟比賽）昨天點燃戰火，一軍四名旅日好手全部出賽，巨人隊老將陽岱鋼對樂天之戰，本季第三轟出爐，也是全隊在交流戰首轟，巨人終場三比二獲勝。

陽岱鋼繼五月二日對中日隊之戰後，相隔一個多月再度開轟，攻下全場第一分；巨人打完八局一比二落後，洋砲維拉紐瓦九局上砲轟樂天「守護神」松井裕樹，兩分砲成為致勝一擊，交流戰首戰開紅盤。

陽岱鋼擔任巨人先發第八棒、右外野手，全場三打數一安打，被三振、保送各一次，本季出賽四十三場，打擊率二成七二、全壘打三支、打點九分。

宋家豪八局上登板，中繼零點二局面對四名打者投出一次三振、兩次四死球，但未失分，奪下本季第十九個中繼點，和火腿隊宮西尚生並列太平洋聯盟第一，本季防禦率降到二點六三。

火腿在札幌巨蛋對養樂多隊之戰，旅日好手王柏融再扛先發五棒、左外野手，交流戰初體驗四個打數掛零，吞下一次三振，還出現一次雙殺打；火腿在延長十局下靠大田泰示揮出再見高飛犧牲打，以七比六氣走養樂多，最近八連不敗，洋聯排名仍居第二，只落後樂天半場勝差。

王柏融一局下在一出局滿壘時，揮出二壘滾地球造成雙殺，挑戰跨場連七打席安打失利，接下來三次打擊分別是中外野飛球、左外野飛球、三振，中斷連三場安打紀錄，打擊率從三成○三降到二成九五。

羅德隊陳冠宇對阪神之戰中繼零點二局無失分，本季出賽十五場，防禦率只有零點八四，羅德終場三比十一落敗。

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