日職／特訓完仍無法先發 願原力與陽岱鋼同在

5月28日，巨人原辰德監督在開賽前對台灣旅日好手陽岱鋼及去年季後加入巨人的中島宏之兩人，進行了各半個小時的面對面打擊特訓。5年總額約22億日幣合約走到第3年的陽岱鋼，本季的打擊率是2成70，有2轟及8分打點；去年以1億5千萬日幣加盟的中島，打擊率則只有1成71，沒有全壘打，打點也只有2分。

被監督個人特訓的消息出來後，日本網友也對兩人的表現做出許多評論，但一面倒地都覺得中島的表現實在太差，下放二軍或是直接開除都可以，對於巨人去年季後簽下他的決定也被網友炮轟；另一方面，卻仍有超過九成的網友對陽岱鋼抱持著鼓勵支持的態度，認為他在守備以及進攻兩端，都還能對球隊有很大的貢獻，兩人在日本網友的心目中明顯有著不同的評價。

陽岱鋼(中)何時能重回先發，還是會跟長野久義(左)一樣，過幾年失意地離開巨人呢？ 福耳攝影 分享 facebook

特訓後的隔天，中島雖然沒有先發，但比賽中段替補上場也打了4個打席，不過4打席中吞下3次三振，隔天再度代打仍未敲安，31日隨即被下放二軍，看起來短期內很難再重返一軍，今年也應該是職棒生涯最後一季了；而陽岱鋼在特訓完後，仍沒有像中島一樣有先發的機會，雖從29日開始有4場出賽，但兩場代打、兩場代守，僅有兩個打數沒有安打。

在打擊特訓完後卻不多給陽岱鋼站上打擊區驗收成果的機會，這究竟是什麼道理？巨人在5月中後以丸佳浩、龜井善行及洋砲葛雷諾(Alex Guerrero)三人為主力先發外野陣容，丸今年加入巨人後，打擊數據雖不若上季生涯年那麼突出，但仍有穩定的攻擊火力，而龜井今年攻擊手感不錯，有可能交出近5年來的最佳表現，但葛雷諾呢？他自從17年在中日拿下全壘打王後，加入巨人的這兩季表現完全走樣，本季至今仍只有2成17打擊率、18分打點的成績，雖然全壘打有8支，但得點圈打擊率只有1成88，顯示壘上有人時他根本打不回來，也因此全壘打不少但打點卻連20分都不到。而相較於丸及龜井兩人在5月都有3成5左右的打擊率，葛雷諾在5月只有2成08的打擊率，雖有5轟但只有6分打點，完全是壘上無人全壘打王，而從5月17日站上先發打線以來，總計36個打數只有7支安打，打擊率只有1成94，加上守備又令人提心吊膽，這樣的表現對於巨人戰力實在幫助不大。

那陽岱鋼在5月的表現又如何呢？他在5月出賽18場，43打數打出13支安打，打擊率是3成02，有1轟及5分打點，先發9場只有2場沒有安打，總共33個打數打出9支安打，另外在10日替補上場3打數3安打，25日代打也敲安，要說他打擊狀況不好，似乎也沒有差到無法先發的地步，與葛雷諾相比，雖然全壘打不多，但加上守備，對於巨人戰力貢獻會更大，可惜巨人教練團或許有另外的考量，2日龜井、葛雷諾都未先發，然而取代先發的卻是重信慎之介，教練們是否忘記陽岱鋼的存在。

陽岱鋼(右)在5月先發時的打擊表現其實不錯，但5月後半段卻只能代打上場。 福耳攝影 分享 facebook

要說5月份日職最悲情的球隊，當然是16連敗的養樂多無誤，即使好不容易在2日中止連敗，但在令和年代一開始就連敗16場，也讓養樂多在昭和、平成及令和年間都成為央聯最多連敗紀錄保持者(昭和：16連敗，平成：14連敗，令和：16連敗)，連敗也讓養樂多從前段班一路跌到墊底，相對地，巨人在5月的戰績也不佳，敗多勝少讓巨人從龍頭掉到第三名，且交流戰又要在今晚開打，面臨這種狀況，原辰德有什麼招可以出？倒不如讓「原」力與陽岱鋼同在，陽岱鋼如能重回先發外野，穩固外野守備之餘，或許還能增強打擊火力，一敵實力堅強的洋聯眾球隊。