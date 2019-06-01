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日職／又是大阪巨蛋 隔1個半月王柏融敲第二轟

2019-06-01 15:14中央社 台北1日電

王柏融(左)擊出全壘打與隊友同賀。 擷圖自推特
王柏融(左)擊出全壘打與隊友同賀。 擷圖自推特
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旅日火腿隊台灣好手王柏融，今天對戰歐力士隊，前2打席沒有安打表現，5局球隊3比5落後時開轟，2分砲幫助球隊追平比數，為個人旅日生涯第2轟。

王柏融旅日火力表現備受各界關注，4月17日敲出個人日職生涯首轟，等了1個半月，今天與歐力士隊比賽，先發打第5棒、守左外野，首局選到保送上壘，4局敲出右外野方向飛球出局，5局開轟，幫助球隊5比5扳平比數。

王柏融首支全壘打就是對在大阪巨蛋對歐力士的比賽，時間是4月17日。

王柏融歐力士
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