日職／對決陳冠宇雖吃癟 王柏融卻偷偷笑了

2019-05-28 22:32 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



王柏融出局後還偷笑。 擷圖自畫面 分享 facebook 日本火腿隊於今天在主場迎接羅德隊造訪，進行兩隊三連戰，兩軍最終由火腿隊以4:3取得勝利。其中火腿隊是在四局下0:3落後，由中田翔及王柏融二壘安打帶動反攻，在這一局追平比數。而五局下，一出局一、三壘有人，王柏融雖擊出內野滾地球，但靠著他奮力衝刺，避免被雙殺打下，跑出勝利打點，助球隊攻下重要的一分直到比賽結束。

八局下王柏融還有一次上場機會，正好面對的是羅德隊中繼投手陳冠宇，上演台灣球員大對決，身為穀保高中學長的陳冠守本季是第二度對決王柏融，經過纏鬥後，王柏融擊出三壘方向高飛球，被接殺出局。

其實球迷觀察到，王柏融整場比賽都有露出可愛的笑容。

(王柏融對決陳冠宇影片)

不過，眼尖的球迷卻發現，王柏融跑壘後回到球員席時，臉上露出一絲笑容，是笑自己再度被陳冠宇解決，還是有其他意思並不得知，但卻留下有趣的一幕。