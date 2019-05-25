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日職／火腿外野西大王合體 王柏融秀美技險受傷

2019-05-25 15:20聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

「西大王」連線在外野開會，圖右為王柏融。 擷圖自推特
「西大王」連線在外野開會，圖右為王柏融。 擷圖自推特
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傷癒復出的王柏融於昨天客場對西武3連戰首戰未能先發，結果代打出局後，於今天球隊對西武3連戰第二場比賽，被教頭安排在先發第五棒且守左外野，一來可以運用清宮幸太郎來打DH，另一方面也顯示王柏融復出後，又能擔任防守的工作，對球隊有更大的幫助。

這是王柏融復出後第二度上場守備，球迷拍到他在外野與中外野手西川遙輝與右外野手大田泰示會議的畫面，令球迷也大為感動的「西大王」外野合體。

而今天王柏防區相當忙碌，西武有5支安打是朝向左外野方向，然而王柏融也有接住四個飛球的表現，特別三局下美技接殺中川剛也的飛球，還撞上全壘打牆跌倒緩衝，由於王柏融傷勢剛癒，令人擔心，不過，王柏融馬上站了起來，顯示並無大礙，下個半局還有安打演出並且得分，助球隊一度追平比數，王柏融表現令人激賞。

(高清王柏融美技影片)

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