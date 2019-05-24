日職／宋家豪第14次中繼成功 王柏融陽岱鋼代打沒敲安

2019-05-24 22:32 中央社 台北24日綜合報導



歐力士猛牛今天對東北樂天金鷲的比賽，宋家豪登板中繼1局，演出3上3下，收下本季第14次中繼成功，位居洋聯第二；另外陽岱鋼和王柏融都是代打，不過沒有安打演出。

樂天3局下靠著辰己涼介、茂木榮五郎接連安打，攻下1分。4局上歐力士也展開攻勢，吉田正尚敲安打後，羅梅洛（Stefen Romero）補上二壘安打，頓宮裕真再擊出高飛犧牲打，形成1比1平手。

5局上歐力士的大城滉二、小田裕也敲安打後，中川圭太擊出高飛犧牲打，超前比分。不過下個半局，樂天的辰己涼介敲出1打點三壘安打，投手發生暴投再得1分，樂天取得3比2領先。

第8局宋家豪登板中繼，先讓吉田正尚擊出二壘滾地球，再三振掉羅梅洛，最後再讓頓宮裕真擊出二壘滾地球，演出3上3下。終場樂天以3比2擊退歐力士，宋家豪進帳本季第14次中繼成功，在太平洋聯盟排名第二，目前出賽23場，防禦率1.57。

讀賣巨人對廣島鯉魚的比賽，陽岱鋼沒有先發，9局下在一壘有人時代打第7棒，不過遭到三振，終場巨人以3比8落敗，目前打擊率2成71。北海道日本火腿鬥士對埼玉西武獅的比賽，因清宮幸太郎傷後重返先發，王柏融僅於9局上代打，擊出中外野飛球出局，火腿以5比10敗給西武。