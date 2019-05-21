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日職／雨中的熊本 讓王柏融聽到台灣的加油聲

2019-05-21 07:00福耳

筆者在10、11日連兩場沒能幫王柏融加油後，仍在日本繼續這次的棒球觀戰之旅，舞台從最北端的北海道移師到南端的九州。九州福岡是軟銀的主場所在地，這週軟銀有五場主隊的比賽，但其中只有兩場是在主場福岡雅虎拍賣巨蛋，另外三場則分別在小倉、熊本及鹿兒島進行，這三天同時也是軟銀福岡移轉30週年「WE=KYUSHU」主題活動的舉辦日，每位進場觀戰的球迷都能拿到一件特別版球衣(客隊應援席除外)，筆者這趟除了兩場福岡巨蛋的比賽，另外也去了小倉的北九州市民球場及熊本的藤崎台縣營棒球場，共看了四場軟銀的比賽。

福岡巨蛋相信許多台灣球迷都曾去過，但另外三座地方球場因為每年只有兩場職棒比賽，造訪過的台灣球迷應該就比較少一點了，筆者這次去的這兩座球場，整體外觀及設備部分與台灣較早建造的新竹或台中球場差不多，北九州場筆者坐內野一壘側，內野有分無靠背的塑膠椅及長板凳兩種，熊本則是在左外野觀賽，外野與天母球場一樣是草皮，球迷都是席地而坐，或乾脆站起來看球，兩座球場雖然設備簡陋，球場內及觀眾席仍有一定的保養及整潔度，由於場內空間不大，因此餐飲及周邊商品販賣區就設置在球場周圍，頗有日本祭典的感覺，加上球場周圍都有綠色的山景，偶爾到地方球場來趟懷舊之旅也不錯。

火腿18日在熊本的比賽，王柏融休息一場後重回先發陣容。 福耳攝影
火腿18日在熊本的比賽，王柏融休息一場後重回先發陣容。 福耳攝影
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地方球場的比賽還有一個迷人之處，那就是只要你位置選得好，不管是賽前或比賽間，都可以近距離地清楚看到球員。筆者在北九州時坐在一壘側，以新莊棒球場為例大約是介於B7到B8區左右第八排的位置，前面剛好就是投手練習區，因此軟銀這場包括先發及牛棚在內多名投手熱身的狀況，都能看得一清二楚，賽前「熱男」松田宣浩還刻意到這裡做操跟揮棒練習，甲斐拓也也到這來與投手溝通，這麼近距離地看到球員熱身，台灣的球迷可能習以為常，但對於日本球迷來說，卻是難得的體驗；而筆者在熊本時是購買外野自由席，這座球場的外野全壘打牆是鐵網，高度並不高，也可以清楚地看到外野守備球員，因此有西川遙輝與球迷借傘的有趣畫面出現。

在地方球場有機會能夠近距離看到明星球員，這次筆者就看到「熱男」松田宣浩。 福耳攝...
在地方球場有機會能夠近距離看到明星球員，這次筆者就看到「熱男」松田宣浩。 福耳攝影
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話說回來，在札幌巨蛋的兩場火腿主場賽事，由於王柏融還在二軍，包括筆者在內的多位台灣球迷都無法幫他加油，這個遺憾在熊本彌補回來了。王柏融於14日重返一軍，18日隨隊遠征熊本，當初決定去看這場比賽，除了難得有機會到地方球場外，對上火腿也是另一個重點，買票時選擇外野，就是想近距離向王柏融傳達加油之意，沒想到他受傷下二軍，即使歸隊後預料也會先以DH為主，近距離看到王柏融已不可能，但只要他能上場打擊，大聲幫他加油，也就夠了。

火腿球迷不畏風雨，賣力為王柏融加油，當中也有多位來自台灣的球迷。 福耳攝影
火腿球迷不畏風雨，賣力為王柏融加油，當中也有多位來自台灣的球迷。 福耳攝影
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比賽前一天，天氣預報熊本下雨機率高達8成，當天搭車前往熊本途中，雖然有雨卻不大，是比賽能進行的狀態，孰料一到球場雨勢驟變，強風陣陣，雖然廣播先發名單確定王柏融先發DH打第五棒，天氣狀況卻讓人擔心比賽會因雨而中止，幸好老天聽到球迷的祈禱，在一點左右雨漸漸變小，工作人員整理場地，比賽只延遲了10分鐘就開打。雖然王柏融第一打席被三振，但第二打席從千賀滉大手中打出帶有一分打點的安打，也是火腿全場唯一的一分，隔天在鹿兒島的比賽，他也打出一支安打，表現不錯。王柏融2局上第一次站上打擊區時，筆者大喊王柏融加油，似乎有嚇到現場的日本火腿球迷，但在第二個打席時，筆者同樣喊聲，這時就有多位球迷接連喊出王柏融加油，依口音標準度聽來，顯示有好幾位跟筆者一樣熱血的台灣球迷在現場，我想我們的喊聲王柏融一定聽到了，這也是台灣球迷能給在異地打拼的王柏融的最大力量。

熊本王柏融日本火腿

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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