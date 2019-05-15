日職／王柏融再敲安 宋家豪本季首勝

2019-05-15 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



王柏融。 圖／摘自轉播畫面 分享 facebook

旅日台將好消息頻傳，火腿隊「大王」王柏融本周傷癒歸隊後，對戰樂天隊連兩戰有安打，同場出賽的宋家豪在延長賽十一局上登板，拿下本季台灣球員第一勝；歐力士隊投手張奕則在昨首度被登錄一軍。

王柏融上月卅日因左大腿緊繃被降二軍休養，前天歸隊，對戰樂天隊首戰繳出二支一、一得分表現，昨天繼續以先發第五棒、指定打擊身份上場，三打數敲出一支內野安打、跑回一分，在第五局上壘後被換代跑退場，本季打擊率小升至二成八三。

火腿隊昨天一度拉開八比○的領先，但正規比賽九局打完被追成平手，雙方八比八戰進延長賽，宋家豪在十一局上登板，中繼一局無失分，近五場出賽無責失，防禦率一點八九。樂天隊接著在十一局下靠洋砲惠勒擊出再見高飛犧牲打，以九比八贏球。

宋家豪奪下本季首勝。 圖／摘自轉播畫面 分享 facebook

樂天隊克服八分落後，寫下隊史最大比分差逆轉勝紀錄，終止對戰火腿隊三連敗，宋家豪拿下個人本季首勝（生涯累積六勝四敗），也是今年旅日台將第一勝。

歐力士隊廿五歲的張奕則是棄打從投熬出頭，本月一日從育成球員轉為支配下球員，並在昨天盼到生涯首度登一軍的機會，但對上羅德隊之戰還未獲初登板機會。

張奕的表哥、巨人隊旅日球星陽岱鋼昨天對戰阪神隊，擔任先發第五棒、右外野手，單場兩安兩得分，另吞下兩次三振，本季打擊率上升至兩成七八。