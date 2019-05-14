日職／札幌現地觀察 王柏融重燃火腿台灣熱

台灣旅日好手王柏融日前因腿傷被降下二軍休養，到了10日仍然沒有重新登錄上一軍，11日終於在二軍上場比賽，兩個打數打出一支安打，賽後他也向媒體表示「大丈夫」(日文不要緊之意)，12日再度出場，看起來重返一軍之日不遠。有不少台灣球迷趁著上週末火腿「WE LOVE HOKKAIDO」主題日送球衣的機會，搭機前往札幌觀看對西武的系列戰，要為王柏融加油，得知王柏融受傷下二軍的消息後，網路上立刻傳出球迷們的哀號，算是另類的災情，筆者也是受災戶之一。

兩位台灣球迷遠渡重洋來到札幌，連看兩場球都無法替王柏融加油，感到可惜。 福耳攝影 分享 facebook

筆者於10日抵達札幌，搭乘地下鐵在福住站下車，再走路約10分鐘到達札幌巨蛋，由於札幌巨蛋同時為火腿及職業足球隊北海道札幌岡薩多的共用主場，下車後就看到兩隊的旗幟及球員照片，一路上也都有火腿球員的關東旗，不怕找不到球場的方向，途中會經過火腿的商品專賣店，想早點完成購買任務的球迷可以在這裡就開買，有些聯名商品只會擺設在店鋪內，除了這邊，巨蛋內還設有另外一間賣店。

10日是火腿的鋼彈40週年活動日，不但有販售加購聯名款鋼彈的門票，另外無論是賽前活動、開球、開場球員介紹及換局影片，都有鋼彈角色來插一腳，例如輪到下半局火腿進攻前，大螢幕上就會出現初代機動戰士鋼彈的主角阿姆羅，說出由名言「アムロ行きます」(阿姆羅，出擊！)改編成的「ファイターズ行きます」(鬥士，出擊！)，不過這一天由於是上班日，或許路上塞車，到場的球迷只有2萬人出頭，整個球場看起來空位很多。隔天是火腿本季第二場，也是最後一場全場送特別版限定球衣的比賽，雖然票價較貴，但進場的球迷就明顯增加許多，賽後統計來了3萬7千多人，幾乎快是前一場的兩倍，筆者在3月底買到這場的票後，立刻預訂加價燙印背號的服務，因此在進場時就拿到已經有99號王柏融背號的特別版球衣了(球場也有提供燙印服務)。

這次雖然沒有看到王柏融在場上的英姿，不過仍可觀察到一股融融熱潮已漸漸在札幌擴散開來。在火腿的相關宣傳、合作企業廣告上看到王柏融只是基本，王柏融的全身像也在火腿主題電車上出現，上週末的這幾場主題日系列戰，即使王柏融遠在千葉二軍基地，但仍看到不少球迷身穿他的99號球衣，有特地從台灣前去的，也有札幌在地的日本球迷，這兩場比賽間曾與好幾位台灣球迷聊天，有跟筆者同樣看了兩場的，更有人已經連看三場，大家都對無法幫王柏融加油感到可惜，但也希望他能好好養傷，畢竟這才是第一年，來日方長，無論如何，這幾天來的台灣球迷至少感受到札幌巨蛋的比賽氣氛，也都拿了件特別版球衣回家。

王柏融登上札幌地下鐵電車，球迷開心合照。 福耳攝影 分享 facebook

11日的比賽，在燙印背號區附近遇到一對日本父子，爸爸手上拿著剛印好王柏融背號的99號球衣，於是過去簡短地聊了幾分鐘，原來他們曾到台灣看過兩次Lamigo的比賽，當時就對王柏融留下深刻的印象，所以當他們知道王柏融到火腿時非常高興，而問到王柏融因傷下二軍，爸爸雖然對於這幾場沒有王柏融很可惜，但也希望他能養好傷後再回歸一軍。

曾來台看過中職的日本父子，從此成為王柏融的球迷。 福耳攝影 分享 facebook

另外一提，筆者趁賽前及中場時間逛了各個火腿商品賣店及攤位，發現王柏融的球迷版球衣、毛巾、鑰匙圈、徽章等多項商品都呈現賣完的狀態，詢問店員得到的答案是已沒有庫存，因此無法補貨，可見得台日球迷都在搶購王柏融的相關商品，球團太低估王柏融的魅力了，店員也提到，今年進場的台灣人比過去幾年多，逐漸接近陽岱鋼在火腿時的量了。

王柏融的多項商品都貼上完售的牌子。 福耳攝影 分享 facebook

從筆者在札幌當地的觀察，深刻覺得火腿不管是球團或球迷，對王柏融的愛已經遠超越一個普通的洋將，據日媒指出王柏融預計會在14號重回一軍，希望他能趕緊找回擊球感覺，讓札幌的台灣熱繼續延燒！