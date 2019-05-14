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日職／札幌現地觀察 王柏融重燃火腿台灣熱

2019-05-14 07:00福耳

台灣旅日好手王柏融日前因腿傷被降下二軍休養，到了10日仍然沒有重新登錄上一軍，11日終於在二軍上場比賽，兩個打數打出一支安打，賽後他也向媒體表示「大丈夫」(日文不要緊之意)，12日再度出場，看起來重返一軍之日不遠。有不少台灣球迷趁著上週末火腿「WE LOVE HOKKAIDO」主題日送球衣的機會，搭機前往札幌觀看對西武的系列戰，要為王柏融加油，得知王柏融受傷下二軍的消息後，網路上立刻傳出球迷們的哀號，算是另類的災情，筆者也是受災戶之一。

兩位台灣球迷遠渡重洋來到札幌，連看兩場球都無法替王柏融加油，感到可惜。 福耳攝影
兩位台灣球迷遠渡重洋來到札幌，連看兩場球都無法替王柏融加油，感到可惜。 福耳攝影
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筆者於10日抵達札幌，搭乘地下鐵在福住站下車，再走路約10分鐘到達札幌巨蛋，由於札幌巨蛋同時為火腿及職業足球北海道札幌岡薩多的共用主場，下車後就看到兩隊的旗幟及球員照片，一路上也都有火腿球員的關東旗，不怕找不到球場的方向，途中會經過火腿的商品專賣店，想早點完成購買任務的球迷可以在這裡就開買，有些聯名商品只會擺設在店鋪內，除了這邊，巨蛋內還設有另外一間賣店。

10日是火腿的鋼彈40週年活動日，不但有販售加購聯名款鋼彈的門票，另外無論是賽前活動、開球、開場球員介紹及換局影片，都有鋼彈角色來插一腳，例如輪到下半局火腿進攻前，大螢幕上就會出現初代機動戰士鋼彈的主角阿姆羅，說出由名言「アムロ行きます」(阿姆羅，出擊！)改編成的「ファイターズ行きます」(鬥士，出擊！)，不過這一天由於是上班日，或許路上塞車，到場的球迷只有2萬人出頭，整個球場看起來空位很多。隔天是火腿本季第二場，也是最後一場全場送特別版限定球衣的比賽，雖然票價較貴，但進場的球迷就明顯增加許多，賽後統計來了3萬7千多人，幾乎快是前一場的兩倍，筆者在3月底買到這場的票後，立刻預訂加價燙印背號的服務，因此在進場時就拿到已經有99號王柏融背號的特別版球衣了(球場也有提供燙印服務)。

這次雖然沒有看到王柏融在場上的英姿，不過仍可觀察到一股融融熱潮已漸漸在札幌擴散開來。在火腿的相關宣傳、合作企業廣告上看到王柏融只是基本，王柏融的全身像也在火腿主題電車上出現，上週末的這幾場主題日系列戰，即使王柏融遠在千葉二軍基地，但仍看到不少球迷身穿他的99號球衣，有特地從台灣前去的，也有札幌在地的日本球迷，這兩場比賽間曾與好幾位台灣球迷聊天，有跟筆者同樣看了兩場的，更有人已經連看三場，大家都對無法幫王柏融加油感到可惜，但也希望他能好好養傷，畢竟這才是第一年，來日方長，無論如何，這幾天來的台灣球迷至少感受到札幌巨蛋的比賽氣氛，也都拿了件特別版球衣回家。

王柏融登上札幌地下鐵電車，球迷開心合照。 福耳攝影
王柏融登上札幌地下鐵電車，球迷開心合照。 福耳攝影
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11日的比賽，在燙印背號區附近遇到一對日本父子，爸爸手上拿著剛印好王柏融背號的99號球衣，於是過去簡短地聊了幾分鐘，原來他們曾到台灣看過兩次Lamigo的比賽，當時就對王柏融留下深刻的印象，所以當他們知道王柏融到火腿時非常高興，而問到王柏融因傷下二軍，爸爸雖然對於這幾場沒有王柏融很可惜，但也希望他能養好傷後再回歸一軍。

曾來台看過中職的日本父子，從此成為王柏融的球迷。 福耳攝影
曾來台看過中職的日本父子，從此成為王柏融的球迷。 福耳攝影
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另外一提，筆者趁賽前及中場時間逛了各個火腿商品賣店及攤位，發現王柏融的球迷版球衣、毛巾、鑰匙圈、徽章等多項商品都呈現賣完的狀態，詢問店員得到的答案是已沒有庫存，因此無法補貨，可見得台日球迷都在搶購王柏融的相關商品，球團太低估王柏融的魅力了，店員也提到，今年進場的台灣人比過去幾年多，逐漸接近陽岱鋼在火腿時的量了。

王柏融的多項商品都貼上完售的牌子。 福耳攝影
王柏融的多項商品都貼上完售的牌子。 福耳攝影
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從筆者在札幌當地的觀察，深刻覺得火腿不管是球團或球迷，對王柏融的愛已經遠超越一個普通的洋將，據日媒指出王柏融預計會在14號重回一軍，希望他能趕緊找回擊球感覺，讓札幌的台灣熱繼續延燒！

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福耳

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