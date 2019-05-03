日職／陽岱鋼致勝轟 直擊巨蛋看板

2019-05-03 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



陽岱鋼昨擊出致勝全壘打，打中外野廣告看板。 圖／取自巨人隊臉書粉絲頁 分享 facebook

旅日好手陽岱鋼昨天打出本季代表作，對中日隊之戰五局下轟出三分砲，成為致勝一擊，幫助巨人隊九比三獲勝；值得一提的是，陽岱鋼這支勝利全壘打，直擊東京巨蛋左外野看台上的廣告看板，賺進一百萬日圓獎金（約合台幣廿八萬元），他很開心說：「交給老婆處理。」

巨人面對中日洋投羅梅洛，打完前四局一比三落後，五局下追回兩分後，陽岱鋼在兩出局一、三壘有人時上場， 面對羅梅洛投出的第一球、時速一四四公里直球，轟成左外野大號三分砲，本季首次攻下勝利打點。

陽岱鋼本季第二轟出爐，一打到球就知是全壘打，出棒後看著球飛出牆外，羅梅洛非常懊惱，氣到把手套重重摔在投手丘上，吞下本季首敗。

日本新天皇德仁前天登基，正式進入「令和」時代，日本媒體特別提到陽岱鋼這一擊，形容他締造「令和首支全壘打直擊看板」紀錄，獲得贊助廠商提供一百萬日圓獎金。

巨人對中日三連戰搶下兩勝，從四月十九日起連贏四個系列戰，近十二戰搶下九勝，中央聯盟排名穩居榜首；陽岱鋼昨天成為贏球大功臣，本季首次接受英雄訪問，他說：「非常開心敲出全壘打，五局下隊友已經先扳平戰局，自己是用比較輕鬆的心情站上打擊區。」

巨人目前戰績十八勝十敗，日職十二隊唯一勝率超過六成，陽岱鋼出賽廿五場，打擊率二成五○、全壘打兩支、打點七分。