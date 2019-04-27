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日職／宋家豪收第9次中繼成功

2019-04-27 17:19中央社 台北27日綜合報導

宋家豪。 擷圖自轉播畫面
宋家豪。 擷圖自轉播畫面
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千葉羅德海洋對東北樂天金鷲的比賽，宋家豪於第7局、雙方5比5平手時登板中繼，雖然投出1次保送，不過接下來讓井上晴哉擊出雙殺打，再用滾地球結束這局，總計投1局用14球，沒有失分，目前防禦率2.31。

羅德的井上晴哉9局上敲出1分打點關鍵安打，最終羅德以6比5擊退樂天，宋家豪收下本季第9次中繼成功。

千葉羅德
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