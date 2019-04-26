日職／影片釋出 王柏融未當英雄懊惱甩頭撞壁

2019-04-26 21:20 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



日本火腿於昨天(25日)對抗太平洋聯盟龍頭樂天金鷹，延長賽12局下，藉由四棒代打杉谷拳士再見安打，打回致勝分以6:5取得二連勝，成為全場英雄的人物，其實前一棒王柏融在一出局滿壘下，本有當英雄的機會，卻慘遭三振，無緣建功。

然而有球迷從觀眾席拍到火腿休息室畫面，並且投稿至推特上，影片中看到回至休息的王柏融先是緊閉雙唇甩頭撞壁，隨後當杉谷拳士擊出再見安打後，王柏融並未衝至場中，留在休息室，等待隊友回來。

王柏融雖帶著笑意一一與隊友擊掌，並特別與致勝英雄杉谷要求握手，但在握完手之後，王柏融卻還是一臉相當懊悔的表情，然後低著頭，一名教練似乎對他說了一些話安慰他，王柏融好像是表達沒事，但看得出來，整個過程王柏融還是顯得對自己被三振的表現不滿。

此一影片釋出，有近4萬人觀看，投稿者寫的是，「再見安打那一瞬間」，標記一些話包括，「中繼投手宮西(尚生)飛奔出去」、「大田泰示與杉谷拳士擁抱」、「前一棒遭到三振的王柏融要求與杉谷(拳士)握手。」