日職／火腿本季達10勝 王柏融3度英雄訪問居冠

2019-04-24 22:57 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



王柏融敲出致勝安。 報系資料照 分享 facebook 火腿隊於今天以15:5大勝太平洋聯盟龍頭樂天隊，由於是主場因素，因此有包括全場5安打5打點並敲出勝利打點的二棒大田泰示，以及先發五局失3分的先發洋投羅德里奎茲(BRYAN RODRIGUEZ)，兩位主場球隊球員接受「英雄訪問」。

王柏融雖擊出猛打賞，但未接受「英雄訪問」，不過，統計本季火腿10勝中「英雄訪問」王柏融以3次居最多。

日本職棒獲勝隊伍，都有賽後最佳球員表彰儀式，也就是「英雄訪問」，如果是在主場，可安排數人不等，至於客場的話只能安排一人。

火腿本季10勝中，主場計7勝，客場3勝，計有17人次被安排接受英雄訪問，其中王柏融3次居冠，先發投手有原航平及上澤直之則各有2次，其他包括今天受訪大田泰示、羅德里奎茲(投)均是首次，另外中田翔、近藤健介、秋吉亮(投)、宮西尚生(投)、巴貝多((JOHNNY BARBATO，投)、漢克拉克((JUSTIN HANCOCK，投)、金子弌大(投)、渡邊諒各一次。