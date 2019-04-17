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日職／個人煙火秀！王柏融生涯首轟出爐

2019-04-17 23:47聯合報 記者藍宗標／綜合報導

王柏融終於開張。 圖／摘自fox體育台粉絲專頁
王柏融終於開張。 圖／摘自fox體育台粉絲專頁
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旅日生涯第十七場比賽，「大王」王柏融昨天在大阪巨蛋對歐力士隊之戰七局上，轟出右外野兩分砲，日職生涯首轟出爐，而且締造單場四支安打紀錄，但日本火腿隊從比賽一開始就挨打，終場四比六落敗，輸掉三連戰前兩戰。

王柏融本季首次打三棒，上演超級個人秀，不但連四打數安打，還獲一次保送，單場五個打席全部上壘，打擊率從賽前二成五○升至二成九七。

昨天賽前，王柏融近四戰十三個打數只有一支安打，此役棒子發燙， 面對歐力士先發投手榊原翼，首局揮出右外野安打，終止連五打數掛零，三局上獲保送，五局上追加左外野安打、攻下全隊第一分，也助火腿止住連十四局未得分紀錄。

王柏融日職生涯首轟出爐。 圖／猿隊提供
王柏融日職生涯首轟出爐。 圖／猿隊提供
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火腿打完前六局、以一比四落後，王柏融七局上面對歐力士中繼手吉田一將，在一好一壞後，把一百四十五公里紅中直球拉上右外野看台，形成兩分砲，火腿追成只差一分。

歐力士八局下再得兩分拉開比數，王柏融九局上又從對方「守護神」増井浩俊的手中揮出左外野安打，單場四支四、三分打點；火腿這半局雖靠大田泰示陽春砲追回一分，仍以兩分之差落敗。

台北市立大學棒球隊總教練高英傑是旅日過來人，最近觀察王柏融的表現，認為打擊態度並未慌亂，相信他會愈來愈好。

高英傑表示，王柏融是洋將，不像陽岱鋼被視為本土、不受外籍球員登錄限制，火腿沉得住氣，認為他可以幫助球隊，還是繼續重用，看得出來很有耐心用人。

王柏融日本火腿歐力士陽岱鋼棒球
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