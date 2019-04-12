日職／王柏融雙安無用 火腿仍敗

2019-04-12 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



王柏融單場4支2，無奈火腿仍輸球。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日職火腿與軟銀隊三連戰昨天落幕，台灣旅日好手「大王」王柏融前兩戰都有關鍵表現，昨天第三戰則是單場敲雙安，包括在八局上揮出直擊全壘打牆的二壘打，但火腿最終以二比五落敗。

王柏融對上軟銀前兩戰都擔任指定打擊，昨天繼續在福岡巨蛋出賽，陣守左外野，仍是先發第五棒，賽前打擊率兩成七九，有七分打點。

面對軟銀先發投手武田翔太，王柏融前兩打席都擊出滾地球出局，六局上第三次打擊機會敲出內野安打，接著在八局上率先上場面對軟銀菜鳥投手甲斐野央，抓第二球掃成中外野深遠飛球，球直擊全壘打牆後反彈回場內，形成二壘打，但王柏融仍沒能跑回分數。

王柏融此戰四打數兩安打，本季第四次繳單場雙安表現，對上軟銀系列賽則是十二打數三安打，包括首戰擊出追平比數的高飛犧牲打、前天第二戰在延長賽揮出致勝安打敲回勝利打點，替球隊終止三連不勝，兩分打點都價值連城。

王柏融至今在日職十二場「全勤」出賽，四十七打數敲十四安打，包括四支二壘打，累積七分打點，打擊率回升到二成九八，而他生涯在日職的首轟、首得分都還未出爐。

今天王柏融將回到主場札幌巨蛋出賽，與羅德隊進行三連戰，有望和羅德左投、穀保家商學長陳冠宇上演投打對決。