日職／軟銀打線火力旺 王柏融要1打4

2019-04-09 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／綜合報導



王柏融所屬的火腿隊，今天起與福岡軟銀進行三連戰。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日職火腿隊與排名太平洋聯盟第一名的軟銀隊今晚五點將展開三連戰首場賽事，兩隊攻擊火力差距極大，火腿僅王柏融一人打擊率在三成以上，要面對擁有四名三成打者的軟銀。

王柏融上周與西武獅隊的三連戰表現亮眼，總計敲出六安、四打點，而且三場比賽都有長打演出，打擊率提升到全隊最高的三成一四。火腿昨天在官方社群平台放上王柏融背影獨照，並標注是球隊打擊第一，吸引破萬球迷按讚。

旅日至今九場比賽，王柏融適應速度極快，卅五打數敲出十一支安，打擊率及安打數都是球隊最高，而且在室內球場打擊率近四成。今天比賽的長崎球場雖在室外，不過明後兩天則移至福岡巨蛋，王柏融二○一七年曾在此與日本國家隊進行兩場交流賽，第一戰就敲出三安猛打，包括一發兩分砲。

火腿目前以三勝五敗排名太平洋聯盟第四，團隊打擊率二成一七、五發全壘打，打擊率三成以上的打者只有王柏融，同屬中心打線的近藤健介打擊率二成六七，中田翔則是二成四二。

軟銀則是六勝二敗，團隊打擊率二成成七六在洋聯排名第二、十九轟排名第一，攻擊火力十分驚人，先發打線有五人打擊率超過三成，其中今宮健太打擊率三成七八最高，對防禦率高達四點九四的火腿來說，唯一利多消息就是強打柳田悠岐因盜壘造成左腿肌腱受傷，被下放二軍休養。