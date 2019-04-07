日職／王柏融打擊率首破3成 火腿唯一

2019-04-07 00:46 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／綜合報導



王柏融連續2場敲出2打點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

效力日職火腿隊的台灣球星王柏融，昨天對西武隊之戰再敲雙安、貢獻兩分打點，打擊率首度突破三成，也是火腿目前唯一打擊率達三成的打者，十支安打也在全隊排名首位，但此戰火腿以三比十六吞敗。

王柏融在三月出賽三場，十三個打數擊出三支安打，單月打擊率二成三一，四月逐漸加溫，含昨天比賽在內的五戰，只有一場比賽沒有表現，十九個打數擊出七支安打，累積打擊率達三成一三。昨天賽前，王柏融在廿八個打數擊出八支安打，打擊率為二成八六，在火腿僅次於三成八五的横尾俊建、三成一八的近藤健介，但這兩人昨天皆無表現，打擊率跌破三成，「大王」取而代之。

王柏融昨役敲兩安，安打數累積十支，是火腿首位安打突破二位數的球員，西川遥輝八安居次，近藤健介則有七安。昨天首局王柏融擊出內野滾地球出局，四局下選到日職生涯第一個四壞球保送，五局下第三度上場，逮住西武先發投手今井達也第一球，擊出靠右外野邊線二壘打，送回兩分，八局下再敲安打。

西武此戰火力全開，八局打完擊出十九支安打、三發全壘打，三、五局各打出五、七分大局，拉開比數後，九局下換台灣投手廖任磊上場。廖任磊在一、三壘有跑者、兩人出局戰況，與王柏融對決，纏鬥到兩好三壞，被擊出一壘方向滾地球，結束火腿攻勢。這也是王柏融加入火腿後，首度與台灣投手碰頭，廖任磊此戰最快球速一五○公里，但被中田翔敲出安打。