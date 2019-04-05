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日職／王柏融初猛打賞、長打、盜壘 再當火腿「英雄」

2019-04-05 23:37聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

王柏融手感回溫，繳出日職生涯首次「猛打賞」演出，賽後再次登上英雄訪問。 圖／聯合...
王柏融手感回溫，繳出日職生涯首次「猛打賞」演出，賽後再次登上英雄訪問。 圖／聯合報系資料照片
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離開寒冷的仙台來到東京巨蛋，火腿隊「大王」王柏融的手感也回溫，昨天出戰西武隊擔任先發第五棒、指定打擊，單場三支三，繳出日職生涯首次「猛打賞」演出，還貢獻兩分打點，且生涯首支長打、首次盜壘成功都在同場出現。

王柏融日前在與樂天隊系列賽歷經雪中出賽初體驗，但三戰合計十二打數僅敲兩支安打，前役更是四打數摃龜，中斷連四戰安打，但到了東京巨蛋主場出賽，大王獲得球迷的熱情應援，他也用優異表現回應，首打席因觸身球上壘，之後連三打席安打。

王柏融在第五局敲出帶有打點的安打，跑上一壘後他也激動得振臂一吼，賽後表示：「當下只想把壘上跑者送回來而已，想幫球隊建功，這就是我的工作。」而上壘後還跑出生涯首次盜壘成功，他說：「希望能跑到得點圈，讓下一棒打者再打一支安打把跑者送回來。」

七局下王柏融又獲一、二壘有人的打擊機會，掃出左外野二壘打，生涯首支長打出爐，再賺進一分打點，賽後他笑說：「當時沒想那麼多，也只是想要擊到球而已。」

王柏融打擊率從賽前的兩成上升至兩成八六，賽後也與先發七局失一分奪勝的上澤直之一同站上英雄舞台，是他赴日後第二度接受英雄訪問，他露出滿面笑容表示：「心情非常開心，因為可以幫球隊終止三連敗。」火腿最後五比二贏球。

西武台灣投手廖任磊昨天則在第八局登板，日職生涯第二場出賽就被首名打者渡邉諒轟陽春砲，但之後連抓三出局數、飆兩Ｋ，後援一局失一分，最快球速一五二公里， 但還沒有機會對決王柏融。

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