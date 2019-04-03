日職／體驗打「雪球」！ 王柏融連三場敲安

2019-04-03 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



王柏融連三場有安打表現。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日本火腿隊昨天在仙台對決樂天隊，「大王」王柏融日職生涯首次出征客場，卻碰到雪中打球初體驗；儘管如此，他的打擊手感不受惡劣氣候影響，二局上首次打擊揮出全隊第一安，個人連三戰安打，火腿終場一比三輸球，吞下本季首敗。

火腿、樂天今年首次對戰，開賽後一度因為大雪暫停，火腿全場只有三支安打，一路落後到九局上才得分，無力改變戰局，樂天拚出三連勝。

王柏融二局上從樂天先發左投辛島航的手中揮出安打，接下來三次打擊掛零，包括一次三振，打擊率從二成三一升至二成三五。

開季前三戰對戰歐力士都打第五棒、守左外野，王柏融昨天棒次不變，首次擔任指定打者；他表示，到球場後才知不必守備，教練團一定有他們的考量，自己不會多問，就是做好該做的事。

樂天本季主場首戰冒著大雪開打，王柏融過去沒有這種經驗，他說：「實在太冷了。」

火腿對樂天三連戰結束後，轉戰東京巨蛋對決西武隊，再到長崎、福岡巨蛋和軟銀隊交手，移動距離遠遠超過中職，王柏融接下來還有一連串考驗。

巨人隊昨天在東京巨蛋對決阪神隊，旅日老將陽岱鋼四打數掛零、吞下兩次三振，終止開季連三戰安打；巨人火力大爆發，全場出現十二支安打，葛雷諾、丸佳浩先後開轟，終場以九比三獲勝，最近三連勝。