日職／日本仙台演台灣內戰 今天有機會

2019-04-02 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



火腿下個系列賽對戰樂天，有機會看到宋家豪(左)與王柏融(右)的台灣內戰。 聯合報系資料照 分享 facebook

日本火腿隊「大王」王柏融打完日職生涯第一個系列戰，首安、首打點吸引眾人目光，電視轉播收視率也破紀錄；抽空看了電視轉播的統一獅隊退役老將陽建福認為，台灣打者能上日職一軍，真的很不簡單，他說：「王柏融熟悉環境、投手節奏後，打擊一定會越來越好。」

火腿在札幌巨蛋主場對歐力士隊三連戰搶下二勝一和，王柏融合計十三個打數揮出三支安打、攻下一分打點，今天轉戰仙台對決樂天隊，將是生涯首次在客場出賽，可望再扛中心棒次，就看首支長打會不會出爐。

火腿今起對樂天展開三連戰，王柏融首戰對決左投辛島航，他和宋家豪何時上演「台灣內戰」，更是國內球迷關心的焦點；樂天開季前三戰對羅德隊二勝一敗，宋家豪出賽兩場，合計二點一局失一分，奪下兩場中繼成功。

陽建福看好王柏融在日職越打越好。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook

王柏融日職處女秀，陽建福抽空看了電視轉播，他說：「球季才剛開打，看得出來王柏融壓力不小，還無法完全掌握投手的投球節奏。」

陽建福認為，日職投手的球路都比台灣犀利、尾勁更好，當然更難應付，王柏融還需要時間適應，以他的實力一定沒問題。

去年季後遭獅隊釋出，職棒生涯十六年畫下句點，陽建福目前還未完全放棄重返中職的夢想，笑說：「最近都在吸空氣、等機會，看經紀人怎麼談。」

陽建福 他表示，味全龍隊回到中職是好事，自己也期待延續生涯，教練、選手都可嘗試；如果真有機會，從長期角度看來，會以教練優先。