熱議題／沿街收運vs.定時定點 學者：沒有最好 只有最適合

垃圾處理是民生大事，各縣市清運垃圾方法不同，沿街收運、定時定點各有利弊。高雄市許多里長認為維持沿街清運較妥，清潔隊員組成的環保局企業工會則希望推動定時定點專區，學者認為沒有「最好」只有「最適合」，將一處成功經驗複製到另一處不見得順利，宜因地制宜。

高雄市里長聯誼總會總主席、鳳山誠義里長劉啟芳說，目前高雄市垃圾清運以小定點為主，點與點距離數公尺，大多在路口、巷口，居民倒垃圾較方便，垃圾車也依丟垃圾人數多寡調整停留時間，民眾相當習慣。他觀察，清潔隊員很少在車子移動時收運垃圾，市區垃圾車慢慢開，清潔隊員可繫安全帶加強安全。

里內家戶超過一萬七千戶的左營區福山里長葉德龍說，若用大定點方式收運垃圾，距離收運定點較遠的老年人很不方便，在兼顧清潔隊員安全情況下，目前小定點收運較佳。

清潔隊員組成的高雄市環保局企業工會理事長黃豐翔說，讓清潔隊員不在行進間車輛上作業才是最好保障，定時定點設專區更能避免倒垃圾民眾追趕垃圾車發生跌倒意外；他說，要改變目前清運習慣，需多與居民溝通，他明白城鄉差距、民代意見等問題必須克服，但希望民眾能體諒站車斗隨車作業人員所承受的風險。

高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授戴華山說，清運垃圾方式與居民生活習慣、住宅特性相關，城鄉有差距，要因地制宜，日本東京和台北市一樣採定點專區收集垃圾，但日本鄉間清運垃圾方式也不同。

輔英科大環境工程與科學系教授陳建中表示，縣市垃圾收運須以服務在地居民為優先，民眾聽到要在家附近設垃圾專區一定反對，要多溝通。

高雄科技大學海洋環境工程系教授林啟燦表示，台灣早期要民眾將垃圾堆在電線桿下，也用過垃圾子車，然後推動垃圾不落地；社會型態一直改變，垃圾清運模式也一直調整，應因時、因地找出最符合民眾需求的模式。

「日本沒有追垃圾車這種事！垃圾車是定時、定點收。」曾留學東京的林小姐說，日本垃圾分類繁複，每天收的種類不一樣，一周可能只有兩天可丟一般垃圾，所以冰箱除了冰吃的，有時也冰廚餘。

住美國加州洛杉磯郡的葉女士說，家戶垃圾是付費委託私人清潔公司處理，垃圾車每周只有一天收運，但各州郡有不同作法。德國是以樓群為垃圾核算單位，垃圾車也不是天天來，各家戶可在市政網頁查到所在街區垃圾日曆表。