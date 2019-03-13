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民調／逾4成受訪者去年一整年沒看過書 最近一次是7年多前

皇帝總愛下江南「淮揚菜博物館」從美食看歷史

2019-03-13 08:00聯合新聞網 UDN名人帶你玩

文與圖/張瑀庭

康熙、乾隆多次下江南留下不少遺蹟、詩文、佳話，更將淮揚菜推到中國美食的巔峰，讓不少人只要講到淮揚菜，總是竪起大姆指，讚不絕口，稱之為人間至味。

參觀淮揚菜博物館除了大開眼界，還可一飽眼福。
參觀淮揚菜博物館除了大開眼界，還可一飽眼福。
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來到位在江蘇省淮安市古淮河西游記文化旅遊區附近的「淮揚菜博物館」巡覽一個多小時，大開眼界和口福。

首先進入博物館我立刻被眼前的浩大的四大座浮雕所震懾，分別是「南船北馬圖」、「河衙食府圖」、「漕都金咽圖」、「鹽商宴客圖」，這四幅景象分別描述了當年官商行旅都要在石碼頭登陸北上或乘舟南下，以及市河道總督在淮安也就是現在的清晏園宴客的景象。

博物館內以瓷盤書寫上八大菜系名。
博物館內以瓷盤書寫上八大菜系名。
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當年淮安處於黃、淮、運三水交匯的樞紐，更是漕運、治河、鹽務、榷稅、交通五大支柱萃聚的南北要衝，「鹽商宴客圖」就是鹽商盛夏在石舫上宴客的場景，在石舫的左上角有龍舟噴水，這在當時可起到消暑降溫的作用，這也是歷史上記載的第一次人工降雨。

博物館展示的圖片，讓人遙想當年古淮河的榮景。
博物館展示的圖片，讓人遙想當年古淮河的榮景。
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從這些圖片景象，我們不難得知，當年淮安古淮河的繁盛榮景，以及鹽商的豪氣排場和奢華，不僅夜夜笙歌，大宴小酌不斷，飲酒作樂更是少不了。

為了排場和宴客，不少鹽商家家戶戶都養不少廚子，一家擁有十幾口灶，一㸃也不稀奇，那時淮安廚子一輩子只顧一口灶，只需要負責做好一道菜，當時流行鬪菜，主廚個個莫不大顯身手精細做菜，加上南來北往的鹽商把淮揚菜推展至各地，譲淮揚菜自此盛名遠播，連慈禧太后也跟淮安這裡要廚子。

淮揚博物館展示的揚州炒飯。
淮揚博物館展示的揚州炒飯。
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淮揚菜是淮安、揚州、鎮江三地風味菜的總稱，淮揚菜系中又以揚州菜為代表。精髓是「就地取材、土菜精做、以江湖魚鮮為主料、以本色本味為上乘」。1949年淮揚菜因為選料嚴謹，刀工精細，注重本味，講究火工，濃純兼備，鹹甜適中，在大陸國宴上大放異彩。

淮揚菜博物館內提供的平橋豆腐。
淮揚菜博物館內提供的平橋豆腐。
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博物館以淮揚菜發展歷程為主線，集學術性、知識性、趣味性、參與性於一體，一直是大陸最大的主題性菜系博物館。其中「天寶園」是隠身在博物館的VIP餐廳，華燈初上，小橋流水燈籠搖曳，平常不對外營業，只接待特別來賓。

博物館的餐廳，只接待特別的賓客。
博物館的餐廳，只接待特別的賓客。
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至於高郵的「少游宴」、南京的「國民宴」則是除了美食佳餚之外，充滿玩味、情趣、故事的主題大宴，體現出民間對於食物的講究和熱情。

淮揚菜博物館是大陸最大的主題性菜系博物館。
淮揚菜博物館是大陸最大的主題性菜系博物館。
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【如果你想去】

．「江蘇淮揚美食文化慢遊」六天五夜行程，由美食家張瑀庭帶隊，將於五月六日出發，三月廿三日（六）在汐止聯合報總社舉辦說明會，報名或洽詢詳細旅程請電02-86433926、86433543、手機0915-883089，或瀏覽有行旅官網https://ftt.tw/2nmjp。

博物館消暑

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