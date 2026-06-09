【即時短評】法網新科男女冠軍：「我要感謝我自己」

不知是否因為巴黎天氣太熱或風太大，今年法網無論男單或女單都大爆冷門，高排名種子紛紛中箭落馬，到最後四強名單出爐，都沒有人拿過大滿貫冠軍。換句話說，今年法網的單打冠軍必然是「新科狀元」。

儘管意料之外，最後脫穎而出的，卻在情理之中。女單和男單冠軍分別為第八種子安德瑞娃，以及第二種子澤瑞夫，他們在四強當中都排名最高。

安德瑞娃才19歲，被譽為俄國的網球女神童。2024年澳網32強對戰法國的帕里，第二盤在1:5落後的情況下，硬生生救回一個賽末點，反敗為勝，連前球王莫瑞都讚不絕口。去年她連續拿下杜拜與印地安泉兩座千分賽冠軍，排名衝到世界第五，卻在10月武漢大師賽，32強敗給德國老將西格蒙德。猶記得那場比賽她邊打邊哭，與前一年澳網驚天大逆轉的強心臟，判若兩人。

這次首度闖進大滿貫決賽，面對從會外賽一路過關斬將的波蘭大黑馬赫瓦林斯卡，無論就實力或近況而言，安德瑞娃都是被看好的那一個。賽前知名教練莫拉托格魯說，如果她正常發揮，就會奪冠，如果輸，就是輸給自己。決賽當中她保持高度專注，並沒有像赫瓦林斯卡之前的手下敗將一樣，被頻頻吊高的「月亮球」和多變的戰術搞得心浮氣躁，而是穩紮穩打，最後順利直落二奪冠。

男單冠軍澤瑞夫則已經29歲，三次與大滿貫冠軍擦身而過。這次終於遇到了千載難逢的良機，因為能擋他的人都消失了。晉級四強時，有人問他希望對手是兩名超新星豐塞卡或門希克的其中哪位，他回說不在乎。很多人解讀，澤瑞夫想必已勝券在握。

決賽對手科博利來自義大利，也是相當有潛力的新星，四強賽因同胞對手阿納爾迪退賽而多休息了一天。比起澤瑞夫，他有體力的優勢，打法也更具侵略性，所以儘管第一盤以1:6讓出，第二盤便趁著對手狀況下滑而反撲，以6:4拿下。然而，兩人畢竟實力有段差距，尤其澤瑞夫身高近兩米，發球速度幾乎都在時速200公里以上，抽球又強勁，科博利必須使出渾身解數，比對方更專注才能得分。如此把體能逼近極限，換取的代價，就是愈到後面愈力不從心。

比賽當中，網路上罵聲連連，說澤瑞夫軟手症又發作，明明可直落三贏，硬是歹戲拖棚到五盤。有人甚至預言，以澤瑞夫的心態，說不定第五盤就崩了。然而，科博利前四盤多次被左右調動的結果，體力耗盡，決勝盤已回天乏術，就這麼以1:6拱手相讓。最後以逸待勞的，反而是澤瑞夫。

可想而知，澤瑞夫不管輸贏，都會狂哭。如果輸了，就是永遠克服不了障礙。幸好他贏了，躺在地上顫抖，久久不能自已。尤其別具意義的是，他2022年法網四強對戰納達爾，為救一顆險球，嚴重扭傷而黯然離場，休兵一年才復出。如今在同一地點奪冠，恰恰應驗了「哪裡跌倒哪裡爬起」這句話。

安德瑞娃在拿下決賽勝利的那刻，穿上印有I WANT TO THANK MYSELF字樣的黑外套。這句「我要感謝我自己」，是去年杜拜她首次拿到千分冠軍時脫口而出的名言。可見「自己」是最重要，也是最信得過的人。掃除積壓多年心魔的澤瑞夫，看到這句話，應該也心有戚戚焉吧？