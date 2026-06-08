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法網／首闖決賽排名創新高 科博利坦言超出預期

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
科博利成為義大利史上第7位進入世界前10的男將。 新華社
科博利成為義大利史上第7位進入世界前10的男將。 新華社

過往最佳大滿貫成績停在8強，義大利好手科博利（Flavio Cobolli）今年法網一舉殺進最終決賽，今天凌晨雖在超過4小時的五盤大戰敗給德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），24歲的他仍感謝這兩周奮戰的自己，打下從沒預想過的成績。

24歲的科博利賽後記者會先恭喜對手，奪冠實至名歸，「我認為今天比賽尾聲，他比我更值得這座冠軍。但我也想謝謝自己這兩周的努力，我這輩子從沒想過有這樣的結果，我為自己感到自豪，所以我想帶著笑容，和一些朋友享受夜晚。這是大滿貫決賽，所以我認為在這間房間，沒多少人對我有期待，所以我要以自己為傲，然後再一次一次嘗試。」

原本世界排名14的科博利，今天公布的最新世界排名提升4位，來到生涯最佳的第10名，也成為義大利史上第7位進入世界前10的男將。

目前打下3座巡迴賽冠軍的科博利表示，未來也會繼續努力，希望複製今年法網的老成績，「這是你無法預測的事情，但我會努力。像我之前說的，我會一再嘗試，但當你進到決賽，為何不再打進第二次？我認為這幾周的努力，我值得在這裡。或許接下還10場、15場大滿貫我打不進決賽，但就像我在頒獎典禮說的，我還年輕，所以我會繼續努力，享受旅程，或許當我能好好融合，我就會再打進決賽。」

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