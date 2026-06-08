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法網／奪冠後慶祝之吻 澤瑞夫不是親女友

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫在法網男單封王後與團隊合影，愛犬也一起合影。法新社
澤瑞夫在法網男單封王後與團隊合影，愛犬也一起合影。法新社

德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）台灣時間今天凌晨總算迎接生涯第一座大滿貫，他以6：1、4：6、6：4、6：7（5：7）、6：1力退列第10種子的義大利對手科博利（Flavio Cobolli）後，開心高舉冠軍獎盃火槍手盃，愛犬米許卡（Mishka）也一同入鏡，親吻主人的萌樣搶走不少版面。

米許卡是隻臘腸犬，是澤瑞夫和交往5年的演員女友托馬拉（Sophia Thomalla）共同飼養的寵物。今天決賽不見托馬拉和澤瑞夫與前女友孕育的女兒梅拉（Mayla Zverev），米許卡倒是親臨現場見證主人的榮耀時刻；頒獎典禮後澤瑞夫和團隊合影，米許卡也一起慶祝，牠還送上熱情的小舌頭，比女主人早一刻吻到新科大滿貫得主。

毛小孩成為今年法網的可愛配角，女單奪冠的19歲俄羅斯新星安德瑞娃（Mirra Andreeva）也將金盃和愛犬拉西（Rassy）分享。

拉西是安德瑞娃努力得來的夥伴，她的母親承諾，只要她世界排名進入前20就能養一隻狗，拉西因此加入團隊，這次也在巴黎一起分享主人的大滿貫首冠。

澤瑞夫愛犬米許卡，親吻主人，萌樣爆表。路透
澤瑞夫愛犬米許卡，親吻主人，萌樣爆表。路透

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澤瑞夫 法網 義大利

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