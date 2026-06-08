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法網／曾坐輪椅離場 澤瑞夫捧冠稱快樂結局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫成為1968年網球公開化年代以來，第一位奪下法網冠軍的德國選手，也是1996年貝克澳網登頂後，第一位大滿貫封王的德國選手。 路透社
澤瑞夫成為1968年網球公開化年代以來，第一位奪下法網冠軍的德國選手，也是1996年貝克澳網登頂後，第一位大滿貫封王的德國選手。 路透社

曾坐著輪椅離開法網賽場，也曾在盤數領先下遭逆轉，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）台灣時間今天凌晨總算一嚐大滿貫登頂滋味；頒獎典禮上他將火槍手盃高高舉起再深情親吻獎盃，享受夢想成真的美妙時刻。

「這座球場很多方面對我來說都很特別，我在這有過生涯最棒時刻，也經歷過最慘時刻。」29歲的澤瑞夫在頒獎典禮提到，4年前曾在法網中央球場嚴重扭傷，造成腳踝韌帶撕裂和骨折，「兩年前我輸掉決賽，但現在，終於，這是快樂結局。」

澤瑞夫2020年美網首闖決賽但敗給奧地利好手汀恩（Dominic Thiem），2022年法網4強賽對決「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），他第二盤尾聲腳踝「翻船」，遺憾退賽；2024年他首度打進法網最終戰，但在盤數2比1領先下遭西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）逆轉，今年總算圓夢，以6：1、4：6、6：4、6：7（5：7）、6：1力退列第10種子的義大利對手科博利（Flavio Cobolli）。

雖在4小時又16分鐘激戰敗陣，科博利仍展現風度，他說：「如果有人問我誰值得這座冠軍，我總是說你。今天能和你共享球場是我的榮幸，我很為你開心，但同時也很難過，我曾和金盃靠近也感受到它。」他還幽默和澤瑞夫喊話，「現在你完成了夢想，下次讓我贏。」

澤瑞夫成為1968年網球公開化年代以來，第一位奪下法網冠軍的德國選手，也是1996年貝克（Boris Becker）澳網登頂後，第一位大滿貫封王的德國選手。

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法網 澤瑞夫 汀恩

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過去三度打進大滿貫決賽都「銀恨」，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今年法網終於沒再錯過金盃，今天法網男單決賽他在超過4小時的馬拉松五盤大戰出線，以6：1、4：6、6：4、6：7（5：7）、6：1力退列第10種子的義大利對手科博利（Flavio Cobolli），終於迎接生涯第一座大滿貫冠軍。

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