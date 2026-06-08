法網／五盤大戰登頂 澤瑞夫終結30年等待奪生涯大滿貫首冠

過去三度打進大滿貫決賽都「銀恨」，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今年法網終於沒再錯過金盃，今天法網男單決賽他在超過4小時的馬拉松五盤大戰出線，以6：1、4：6、6：4、6：7（5：7）、6：1力退列第10種子的義大利對手科博利（Flavio Cobolli），終於迎接生涯第一座大滿貫冠軍。

結束這場4小時又16分鐘激戰，澤瑞夫仰躺在底線，掩面迎接生涯最大勝利；他也終結德國長達30年的等待，成為1996年貝克（Boris Becker）高捧澳網金盃後的再一位大滿貫得主。

29歲的澤瑞夫比24歲的科博利更有大滿貫決賽經驗，他2020年美網首闖決賽，2024年法網和去年澳網也殺進最終戰，今年以2種子身份打進最終戰，成為奪冠最好機會；第10種子科博利去年溫布頓打進8強已是生涯大滿貫最佳，今年法網一口氣推進個人紀錄。

過去兩人4度交手，澤瑞夫取得3勝1敗的對戰優勢，今天也延續優勢，三盤打完取得兩盤優勢；第四盤澤瑞夫兩度遭破，一度陷入3：5落後，但他關鍵第10局突破科博利的盤末發球局，讓戰局進入「搶7」。搶七中澤瑞夫3：1領先下卻連失4分，讓科博利先取得6：4的盤末點。科博利第一個機會雖失誤讓出，但第二個盤末點擊出致勝球，讓戰局進入決勝盤。

雖錯過第四盤機會，澤瑞夫第五盤一下場就兩度破發成功，加上自己前兩個發球局的4個破發點都瓦解危機，連破帶保拉開到4：0領先；第7局他再連拿3分，破發點也是「冠軍點」，最後在科博利回球出界下結束比賽。