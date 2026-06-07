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法網／斯尼科娃聯手湯生直落二擊倒對手 奪法網女雙冠軍
捷克好手斯尼科娃今天攜手美國女將湯生，在法國網球公開賽女子雙打冠軍戰直落二擊敗哈薩克選手戴妮琳娜和塞爾維亞球員克魯尼奇，順利贏得法網女雙金盃。
法新社報導，這對捷克及美國的大會頭號種子組合僅用了大約90分鐘，就以6比2、7比5直落二打下大會第2種子的哈薩克與塞爾維亞組合。
這是斯尼科娃（Katerina Siniakova）和湯生（TaylorTownsend）聯手拿下的第3座大滿貫賽女雙金盃，她們先前曾在2024年溫布頓網球錦標賽及2025年澳洲網球公開賽奪冠。
戴妮琳娜（Anna Danilina）與克魯尼奇（AleksandraKrunic）則是已經3度在大滿貫賽的女雙冠軍戰敗北。
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