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法網／安德瑞娃法網奪生涯大滿貫首冠 放眼溫網盼再添金盃

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導

俄羅斯網球女將安德瑞娃今天表示，在法國網球公開賽贏得生涯首座大滿貫賽冠軍的感覺「遠比想像中美好」，並坦言她已開始思考如何應對溫布頓網球錦標賽及草地球場，希望能盡快奪得第2座大滿貫金盃。

法新社報導，在今天的法網女單決賽中，年僅19歲的安德瑞娃（Mirra Andreeva）以6比3、6比2直落二擊敗從會外賽一路殺進決賽的波蘭黑馬赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska），成為法網34年來最年輕女單冠軍。

安德瑞娃的世界排名將升至第6，不過面對即將到來的草地賽季與溫網，她並不打算滿足現狀。她去年在溫網止步8強。

她說：「老實說，我現在已開始思考如何為草地賽季做準備，以及要怎麼應對草地賽事。」

「我覺得這件事有點令人上癮，我真的很想盡全力再次體驗這一切。」

在2005年後出生的網球選手中，安德瑞娃是首位高舉大滿貫賽冠軍獎盃的球員。

她於2023年以16歲之姿首次參加法網，並闖進第3輪賽事；2024年她晉級4強，去年則打進8強。

談起大滿貫賽冠軍初體驗，安德瑞娃說：「看著這座獎盃，意識到這一切都是真的，我現在可以稱自己是大滿貫賽冠軍了，感覺非常美妙。」

她也特別感謝自己的心理師，協助她在賽事後段應對外界期待高漲的壓力。

自俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova）2014年法網封后以來，安德瑞娃是首位贏得大滿貫賽冠軍的俄國女將。

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法網 溫布頓 俄羅斯

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