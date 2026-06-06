法網／拍退波蘭黑馬赫瓦林斯卡 19歲安德列耶娃女單封后

19歲的俄羅斯新星安德瑞娃（Mirra Andreeva），在法網證明自己就是女子網壇的未來希望，在今天的法網女單決賽中，她僅花費1小時22分鐘，便以6：3、6：2直落二擊退波蘭黑馬赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska），進帳生涯首座大滿貫金盃。

名列女單第8種子的安德瑞娃，過去兩年在法網都至少挺進到8強賽，今年她更是一路過關斬將挺進到決賽，已改寫生涯最佳成績，而今天登場的女單決賽，她面對今年的最大黑馬波蘭赫瓦林斯卡，在兩盤賽事中7度破發得手，打得赫瓦林斯卡毫無招架之力，最終以直落二奪下生涯首座大滿貫金盃。

而這座冠軍也讓安德列耶娃寫下歷史，成為繼1992年傳奇球星莎莉絲（Monica Seles）以18歲之齡完成法網三連霸後，法網最年輕的女單冠軍得主，並收下280萬歐元的冠軍獎金。