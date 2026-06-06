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法網／澤瑞夫3比1拍落門西克 二度挺進男單決賽

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
德國名將澤瑞夫。 美聯社
德國名將澤瑞夫。 美聯社

德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今天以3比1拍落捷克好手門西克（Jakub Mensik），二度挺進法國網球公開賽男單決賽，距離他期待已久的首座大滿貫冠軍僅一步之遙。

法新社報導，澤瑞夫以7比5、6比2、3比6、6比3擊敗門西克，將在7日決賽中對上第10種子的義大利新星科博利（Flavio Cobolli）或同樣是義大利選手的阿納爾迪（Matteo Arnaldi）。

澤瑞夫賽後表示：「這是大滿貫賽事，採五盤三勝制，比賽中總會發生各種情況，對手也會打得更好。但我成功應付了這些挑戰…我希望週日能再打一場精彩的比賽。」

澤瑞夫過去多次與大滿貫賽冠軍擦肩而過，三度在決賽中落敗，其中包括兩年前在法網決賽不敵西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

不過，無論這屆法網決賽對手是科博利，還是世界排名第104的阿納爾迪，澤瑞夫都被視為奪冠大熱門。

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法網 澤瑞夫

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