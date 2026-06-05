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法網／首盤領先遭逆轉 梁恩碩止步女雙4強結束黑馬之旅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
梁恩碩。新華社
梁恩碩。新華社

法國網球公開賽女雙4強賽今天晚間登場，我國「小鋼炮」梁恩碩今天與日籍搭擋青山修子，遭遇第二種子的哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic），在首盤一度領先的情況下，最終卻遭到逆轉，以5：7、2：6敗下陣來，雖無緣決賽，但仍是我國史上第4位打進法網女雙4強賽的好手。

今年首度站上大滿貫雙打會內賽舞台就有亮眼表現的梁恩碩，與日籍搭擋青山修子在前4輪賽事中保持一盤未失的好表現，並且挺進到4強賽，梁恩碩也成為我國繼謝淑薇詹詠然詹皓晴後，史上第4位打進法網女雙4強賽的球員。

而今天梁恩碩繼續在女雙4強賽登場，只要能贏球就能成為繼謝淑薇後我國史上第二位站上法網女雙決賽的球員，但她與日籍搭擋青山修子面對第二種子的戴妮琳娜／克魯尼奇卻陷入苦戰。

在首盤賽事中台日組合在開盤就率先破發，並一度取得3：0領先，不過局中不僅被回敬破發，還在第11局再度遭到破發，以5：7遭逆轉丟掉首盤，也是兩人本屆賽事失掉的第一盤，第二盤對手更是乘勝追擊，在第3、7局兩度破發，以6：2關門搶下決賽門票，至於梁恩碩／青山修子則止步於4強。

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梁恩碩 法網 詹皓晴 詹詠然 謝淑薇

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