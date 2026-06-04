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法網／4強甜蜜復仇 19歲安德瑞娃首闖大滿貫決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
9歲的俄羅斯女將安德瑞娃今天法網4強賽甜蜜復仇。 法國新聞社
9歲的俄羅斯女將安德瑞娃今天法網4強賽甜蜜復仇。 法國新聞社

19歲的俄羅斯女將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天法網4強賽甜蜜復仇，面對今年紅土賽季未嘗敗績的烏克蘭對手柯莉塞娃（Marta Kostyuk），安德瑞娃開賽就兩度破發、取得4：0絕對領先，最終以6：1、6：3強勢晉級，生涯首度打進大滿貫決賽。

列第8種子的安德瑞娃已經是4強排名最高的選手，今天她只花76分鐘就終結15種子柯莉塞娃的紅土17連勝；兩人今年紅土賽季就曾在馬德里女網賽決賽碰頭，當時由柯莉塞娃直落二奪勝，今年初布里斯本8強賽同樣由烏克蘭女將奪勝，但紅土大滿貫有了不同結果。

奪勝後接受場中訪問，安德瑞娃透露，比賽前十分緊張，直到比賽結束其實還是有點緊張，「她有很驚人的紅土賽季，也是很優秀的球員，非常開心打出我今天的表現。」

「很高興能打進生涯第一場決賽。」19歲小將還透露，並沒預想過能走到這一步，今年法網有十分驚奇的旅程。

憑藉這場勝利，安德瑞娃成為21世界打進法網決賽的第3年輕選手，僅次於2022年18歲的美國好手高芙（Coco Gauff），以及2001年17歲的比利時名將「克媽」克莉絲特斯（Kim Clijsters）。

安德瑞娃決賽對手將是列25種子的同胞施奈德（Diana Shnaider）與會外賽波蘭大黑馬赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）間的勝家。

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