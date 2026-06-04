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法網／扳倒4屆冠軍！僅存台將希望梁恩碩勇闖女雙4強
第一次在法網女雙亮相，我國好手「小鋼炮」梁恩碩就拍出驚奇，她和日本青山修子晉級第三輪起就成僅存「台將希望」，今天凌晨8強賽再以兩個6：4力退郭涵煜／拿過4座法網女雙金盃的地主茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic），勇闖4強，也成4強唯一的非種子。
面對列13種子的對手，台日組合一下場就破發成功，第四局雖被回破，不過接續也兩度突破對手發球局，以6：4先下一城。
第二盤台日組合也憑藉多一次的破發成功，以6：4拿下勝利，讓6度打下大滿貫女雙冠軍的茉蘭登諾維琪止步4強。
25歲的梁恩碩2021年曾挑戰法網女單會內賽，相隔5年首度踏上大滿貫女雙賽場，處女秀就勇闖4強，持續締造個人紀錄，下戰將挑戰去年法網、今年澳網都打進最終決賽的第2種子哈薩克丹妮莉娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克魯妮琪（Aleksandra Krunic），挑戰續寫驚奇。
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