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法網／梁恩碩持續黑馬之旅 攜手青山修子拍退女雙第13種子晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

我國網球好手梁恩碩今天凌晨在法網女雙8強賽，與日本搭擋青山修子攜手出擊，面對今年淘汰一姐謝淑薇的第13種子中國大陸郭涵煜／法國地主美拉德諾維奇 （Kristina Mladenovic），最終以6：4、6：4直落二勝出，生涯首度站上大滿貫女雙會內賽舞台就安抵4強。

女雙世界排名第57名的梁恩碩，今年法網首嘗大滿貫女雙會內賽滋味，並與日本搭擋青山修子一路晉級，包括在第二輪擊退第五種子的「O妹」拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），今天兩人又再度成為種子殺手。

面對大會第13種子，今年在法網女單第二輪淘汰謝淑薇／王欣瑜的郭涵煜／美拉德諾維奇，梁恩碩也續寫黑馬傳奇，她與青山修子開賽就搶先破發取得領先，儘管一度遭到對手扳平，但又在關鍵第9局的激烈拉鋸戰中再度破發，並以6：4先下一城。

第二盤兩人再度搶先出擊率先破發，最終再以6：4關門成功，成為女雙4強賽中唯一的非種子組合，接下來將與第二種子的哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）爭奪決賽門票，有望繼續改寫生涯最佳成績。

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