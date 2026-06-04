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法網／義大利貝雷蒂尼因傷退賽 同胞阿納爾迪首闖大滿貫4強

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
狀態正好的貝雷蒂尼因傷退賽止步8強。 法新社
狀態正好的貝雷蒂尼因傷退賽止步8強。 法新社

世界排名第104的男網選手阿納爾迪（Matteo Arnaldi）今天在法國網球公開賽8強戰上演全義大利對決時，對手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）因傷退賽，使他生涯首闖大滿貫賽4強。

路透社報導，阿納爾迪今天先以7比5拿下首盤，第2盤打完3局後，貝雷蒂尼看似臀部疼痛而請求傷停，之後換邊時他接受團隊人員建議選擇退賽，最後比分為5比2。

阿納爾迪本屆法網合計奮戰17小時42分鐘才闖進8強，他5日將對決另位同胞科博利（Flavio Cobolli）。換句話說，即使當今世界球王、去年法網亞軍辛納（Jannik Sinner）已提前出局，今年法網決賽仍保證將有義大利選手。

阿納爾迪(左)為同胞對手(右)貝雷蒂尼傷退感到難過。 路透
阿納爾迪(左)為同胞對手(右)貝雷蒂尼傷退感到難過。 路透

阿納爾迪今天在場上又奮戰了2個小時。他表示這場比賽不容易，「我們兩人都打了很多比賽，所以狀態不是最好也很正常，但你絕不希望任何人的參賽以如此方式結束」。

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法網 義大利 辛納

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